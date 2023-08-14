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В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП - РИА Новости, 14.08.2023
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18:14 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/dtp-1890037428.html
В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП
В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП - РИА Новости, 14.08.2023
В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП
Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:14
2023-08-14T18:14
киргизия
bmw ag
audi a8
bmw 1
иссык-куль (озеро)
иссык-кульская область
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. "В Тонском районе Иссык-Кульской области в результате столкновения автомобилей Audi и BMW погибли 8 человек, в том числе двое детей 2021 и 2023 годов рождения", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, также шестеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
https://ria.ru/20230814/dtp-1889876265.html
киргизия
иссык-куль (озеро)
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киргизия, bmw ag, audi a8, bmw 1, иссык-куль (озеро), иссык-кульская область
Киргизия, BMW AG, Audi A8, BMW 1, Иссык-Куль (озеро), Иссык-Кульская область
В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП

На севере Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП

© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиСотрудники МВД Кыргызстана
Сотрудники МВД Кыргызстана - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
Сотрудники МВД Кыргызстана. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики.
«
"В Тонском районе Иссык-Кульской области в результате столкновения автомобилей Audi и BMW погибли 8 человек, в том числе двое детей 2021 и 2023 годов рождения", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, также шестеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
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КиргизияBMW AGAudi A8BMW 1Иссык-Куль (озеро)Иссык-Кульская область
 
 
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