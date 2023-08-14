https://ria.ru/20230814/dtp-1890037428.html

В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП

В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП - РИА Новости, 14.08.2023

В Киргизии восемь человек погибли, шесть пострадали в результате ДТП

Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:14

2023-08-14T18:14

2023-08-14T18:14

киргизия

bmw ag

audi a8

bmw 1

иссык-куль (озеро)

иссык-кульская область

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БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Восемь человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава республики. "В Тонском районе Иссык-Кульской области в результате столкновения автомобилей Audi и BMW погибли 8 человек, в том числе двое детей 2021 и 2023 годов рождения", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, также шестеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

https://ria.ru/20230814/dtp-1889876265.html

киргизия

иссык-куль (озеро)

иссык-кульская область

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