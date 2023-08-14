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Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/drg-1889915229.html
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось - РИА Новости, 14.08.2023
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось
Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:26
2023-08-14T11:26
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Насчет вылазок диверсионно-разведывательных групп, они уменьшились количественного и качественно, потому что потери (у ВСУ – ред.) происходят при каждой контратаке. Думаю, сформировать большое количество диверсионно-разведывательных групп у них просто не получается, поэтому они сейчас и атакуют только с расстояния", - сказал Ганчев. Зато, уточнил он, обстрелы населения со стороны ВСУ происходят ежедневно, особенно у линии соприкосновения - вдоль реки Оскол все населенные пункты в постоянной опасности. Зачастую, по его словам, ведутся обстрелы кассетными боеприпасами.
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россия
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось

Глава Харьковской области сообщил о сокращении числа вылазок украинских ДРГ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Насчет вылазок диверсионно-разведывательных групп, они уменьшились количественного и качественно, потому что потери (у ВСУ – ред.) происходят при каждой контратаке. Думаю, сформировать большое количество диверсионно-разведывательных групп у них просто не получается, поэтому они сейчас и атакуют только с расстояния", - сказал Ганчев.
Зато, уточнил он, обстрелы населения со стороны ВСУ происходят ежедневно, особенно у линии соприкосновения - вдоль реки Оскол все населенные пункты в постоянной опасности. Зачастую, по его словам, ведутся обстрелы кассетными боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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