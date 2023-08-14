https://ria.ru/20230814/drg-1889915229.html

Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось

Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось - РИА Новости, 14.08.2023

Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось

Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:26

2023-08-14T11:26

2023-08-14T11:26

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Насчет вылазок диверсионно-разведывательных групп, они уменьшились количественного и качественно, потому что потери (у ВСУ – ред.) происходят при каждой контратаке. Думаю, сформировать большое количество диверсионно-разведывательных групп у них просто не получается, поэтому они сейчас и атакуют только с расстояния", - сказал Ганчев. Зато, уточнил он, обстрелы населения со стороны ВСУ происходят ежедневно, особенно у линии соприкосновения - вдоль реки Оскол все населенные пункты в постоянной опасности. Зачастую, по его словам, ведутся обстрелы кассетными боеприпасами.

https://ria.ru/20230811/pozitsii-1889535562.html

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность