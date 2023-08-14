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Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось - РИА Новости, 14.08.2023
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось
Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:26
2023-08-14T11:26
2023-08-14T11:26
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "Насчет вылазок диверсионно-разведывательных групп, они уменьшились количественного и качественно, потому что потери (у ВСУ – ред.) происходят при каждой контратаке. Думаю, сформировать большое количество диверсионно-разведывательных групп у них просто не получается, поэтому они сейчас и атакуют только с расстояния", - сказал Ганчев. Зато, уточнил он, обстрелы населения со стороны ВСУ происходят ежедневно, особенно у линии соприкосновения - вдоль реки Оскол все населенные пункты в постоянной опасности. Зачастую, по его словам, ведутся обстрелы кассетными боеприпасами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Число вылазок украинских ДРГ на территорию Харьковской области сократилось
Глава Харьковской области сообщил о сокращении числа вылазок украинских ДРГ
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Количество вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ на подконтрольную России территорию в Харьковской области сократилось, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24"
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"Насчет вылазок диверсионно-разведывательных групп, они уменьшились количественного и качественно, потому что потери (у ВСУ – ред.) происходят при каждой контратаке. Думаю, сформировать большое количество диверсионно-разведывательных групп у них просто не получается, поэтому они сейчас и атакуют только с расстояния", - сказал Ганчев.
Зато, уточнил он, обстрелы населения со стороны ВСУ происходят ежедневно, особенно у линии соприкосновения - вдоль реки Оскол все населенные пункты в постоянной опасности. Зачастую, по его словам, ведутся обстрелы кассетными боеприпасами.
Российские военные улучшили позиции в Харьковской области