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ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 14.08.2023 (обновлено: 06:45 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/donetsk-1889874232.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.08.2023
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска за 10 минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:42
2023-08-14T06:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранним утром в понедельник Донецк был обстрелян двумя кассетными боеприпасами 155 миллиметров."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 6.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Кроме того, украинские войска в 6.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230814/letchik-1889870740.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда по Донецку

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранним утром в понедельник Донецк был обстрелян двумя кассетными боеприпасами 155 миллиметров.
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 6.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, украинские войска в 6.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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