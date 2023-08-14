https://ria.ru/20230814/donetsk-1889874232.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 14.08.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за 10 минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T06:42

2023-08-14T06:42

2023-08-14T06:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранним утром в понедельник Донецк был обстрелян двумя кассетными боеприпасами 155 миллиметров."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 6.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Кроме того, украинские войска в 6.20 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230814/letchik-1889870740.html

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк