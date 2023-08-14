https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html

Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара

Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара - РИА Новости, 14.08.2023

Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара

Соотношение курса рубля к доллару не интересует большинство россиян, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:59

2023-08-14T11:59

2023-08-14T14:26

экономика

анатолий аксаков

ura.ru

госдума рф

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Соотношение курса рубля к доллару не интересует большинство россиян, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Я за соотношением рубля и доллара слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства", — сказал он в беседе с изданием.Аксаков привел в пример республику Чувашию, которую он представляет в парламенте. По его словам, люди получают заработную плату, республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса из-за приближения курса американской валюты к ста рублям.Депутат также заявил, что сейчас страна находится на пике развития: активно совершенствуется машиностроение, приборостроение и электротехника.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Банк России для ее снижения на финансовом рынке принял решение до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

https://ria.ru/20230814/dollar-1889911237.html

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экономика, анатолий аксаков, ura.ru, госдума рф