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Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара - РИА Новости, 14.08.2023
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11:59 14.08.2023 (обновлено: 14:26 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/dollar-1889921806.html
Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара
Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара - РИА Новости, 14.08.2023
Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара
Соотношение курса рубля к доллару не интересует большинство россиян, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:59
2023-08-14T14:26
экономика
анатолий аксаков
ura.ru
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Соотношение курса рубля к доллару не интересует большинство россиян, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Я за соотношением рубля и доллара слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства", — сказал он в беседе с изданием.Аксаков привел в пример республику Чувашию, которую он представляет в парламенте. По его словам, люди получают заработную плату, республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса из-за приближения курса американской валюты к ста рублям.Депутат также заявил, что сейчас страна находится на пике развития: активно совершенствуется машиностроение, приборостроение и электротехника.Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Банк России для ее снижения на финансовом рынке принял решение до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
https://ria.ru/20230814/dollar-1889911237.html
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экономика, анатолий аксаков, ura.ru, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Ura.ru, Госдума РФ
Депутат заявил, что россиян не волнует курс доллара

Аксаков заявил, что большинство россиян не интересует курс доллара

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Соотношение курса рубля к доллару не интересует большинство россиян, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я за соотношением рубля и доллара слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства", — сказал он в беседе с изданием.
Электронное табло у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
11:14
Аксаков привел в пример республику Чувашию, которую он представляет в парламенте. По его словам, люди получают заработную плату, республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса из-за приближения курса американской валюты к ста рублям.
Депутат также заявил, что сейчас страна находится на пике развития: активно совершенствуется машиностроение, приборостроение и электротехника.
Рубль летом вошел в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. Банк России для ее снижения на финансовом рынке принял решение до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года
10:07
 
ЭкономикаАнатолий АксаковUra.ruГосдума РФ
 
 
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