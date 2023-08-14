https://ria.ru/20230814/dollar-1889911237.html

Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023

Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года

Курс рубля продолжает снижаться, доллар - уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:14

2023-08-14T11:14

2023-08-14T14:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, доллар - уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.Курс юаня в то же время растёт на 17 копеек, до 13,87 рубля, евро - на 1,82 рубля, до 110,56 рубля.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, россия