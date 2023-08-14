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Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:14 14.08.2023 (обновлено: 14:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/dollar-1889911237.html
Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года - РИА Новости, 14.08.2023
Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Курс рубля продолжает снижаться, доллар - уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:14
2023-08-14T14:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, доллар - уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.Курс юаня в то же время растёт на 17 копеек, до 13,87 рубля, евро - на 1,82 рубля, до 110,56 рубля.
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экономика, доллар, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Доллар, Россия
Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло у пункта обмена валют в Москве
Электронное табло у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, доллар - уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.
Курс юаня в то же время растёт на 17 копеек, до 13,87 рубля, евро - на 1,82 рубля, до 110,56 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларРоссия
 
 
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