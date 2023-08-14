https://ria.ru/20230814/dollar-1889885072.html
Курс доллара поднялся выше ста рублей
Курс доллара поднялся выше ста рублей - РИА Новости, 14.08.2023
Курс доллара поднялся выше ста рублей
Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:12
2023-08-14T09:12
2023-08-14T15:55
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.Американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 9:10 мск поднимается на 72 копейки, до 100,15 рубля.Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля.Курс юаня растет на семь копеек, до 13,77 рубля.Российская валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 8:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, экономика
Динамика курсов валют, Экономика
Курс доллара поднялся выше ста рублей
Курс доллара впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше ста рублей
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
Американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 9:10 мск поднимается на 72 копейки, до 100,15 рубля.
Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля.
Курс юаня растет на семь копеек, до 13,77 рубля.
Российская валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.
Мировые цены на нефть снижаются примерно на один процент. По состоянию на 8:31 мск цена октябрьских фьючерсов на марку Brent
падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI
— на 1,06%, до 82,31 доллара.
Сбросить балласт. Копить в долларах и евро теперь небезопасно