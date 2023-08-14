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В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже - РИА Новости, 14.08.2023
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14:10 14.08.2023 (обновлено: 16:18 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/devochka-1889962784.html
В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже
В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже - РИА Новости, 14.08.2023
В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже
В дагестанском Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома и стояла то на карнизе, то на кондиционере,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:10
2023-08-14T16:18
происшествия
каспийск
жилье
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МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. В дагестанском Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома и стояла то на карнизе, то на кондиционере, сообщили в пресс-службе МВД республики. В понедельник примерно в пять утра в дежурную часть поступил звонок: на улице Халилова на подоконнике последнего этажа стоит маленькая девочка. Информацию об этом сообщили идущие к пляжу туристы, услышавшие ее оклики. На место направили ближайшие отряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативную группу. Как выяснилось, в квартире не было никого из взрослых, и тогда силовики решили вскрыть дверь. "Полицейские вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребенка, другие все это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном. Позже оказалось, что в квартире находится еще один ребенок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым. В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!" — рассказали в МВД республики.Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут родителей детей.Из-за того, что ребенок остался без присмотра, проверку организовала и прокуратура республики. Как сообщила пресс-служба ведомства, они оценят исполнение родителями ребенка своих обязанностей, а также соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230814/devochka-1889959054.html
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происшествия, каспийск, жилье
Происшествия, Каспийск, Жилье
В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже

В дагестанском Каспийске трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже

© МВД по Республике ДагестанСпасение девочки, стоящей на подоконнике девятого этажа, в Каспийске
Спасение девочки, стоящей на подоконнике девятого этажа, в Каспийске
© МВД по Республике Дагестан
Спасение девочки, стоящей на подоконнике девятого этажа, в Каспийске
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. В дагестанском Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома и стояла то на карнизе, то на кондиционере, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В понедельник примерно в пять утра в дежурную часть поступил звонок: на улице Халилова на подоконнике последнего этажа стоит маленькая девочка. Информацию об этом сообщили идущие к пляжу туристы, услышавшие ее оклики.
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На место направили ближайшие отряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативную группу. Как выяснилось, в квартире не было никого из взрослых, и тогда силовики решили вскрыть дверь.
"Полицейские вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребенка, другие все это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном. Позже оказалось, что в квартире находится еще один ребенок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым. В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!" — рассказали в МВД республики.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут родителей детей.
Из-за того, что ребенок остался без присмотра, проверку организовала и прокуратура республики. Как сообщила пресс-служба ведомства, они оценят исполнение родителями ребенка своих обязанностей, а также соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
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