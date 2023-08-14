https://ria.ru/20230814/devochka-1889962784.html

В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже

В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже - РИА Новости, 14.08.2023

В Дагестане трехлетнюю девочку сняли с карниза на девятом этаже

В дагестанском Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома и стояла то на карнизе, то на кондиционере,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:10

2023-08-14T14:10

2023-08-14T16:18

происшествия

каспийск

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889974541_0:127:1070:729_1920x0_80_0_0_57096075ab6476ccfcc2cc3887c7ea8d.png

МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. В дагестанском Каспийске спасли трехлетнюю девочку, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома и стояла то на карнизе, то на кондиционере, сообщили в пресс-службе МВД республики. В понедельник примерно в пять утра в дежурную часть поступил звонок: на улице Халилова на подоконнике последнего этажа стоит маленькая девочка. Информацию об этом сообщили идущие к пляжу туристы, услышавшие ее оклики. На место направили ближайшие отряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативную группу. Как выяснилось, в квартире не было никого из взрослых, и тогда силовики решили вскрыть дверь. "Полицейские вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребенка, другие все это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном. Позже оказалось, что в квартире находится еще один ребенок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым. В течение получаса все разрешилось. Та девочка, что постарше, поддалась на уговоры и открыла дверь полицейским. К большому счастью, малышка спасена!" — рассказали в МВД республики.Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут родителей детей.Из-за того, что ребенок остался без присмотра, проверку организовала и прокуратура республики. Как сообщила пресс-служба ведомства, они оценят исполнение родителями ребенка своих обязанностей, а также соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230814/devochka-1889959054.html

https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889877315.html

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, жилье