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"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка

"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка - РИА Новости, 14.08.2023

"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка

Сотрудники "Русской Медиагруппы" пригласили в Москву детей из Донецкой народной республики, проживающих на линии боевого соприкосновения, где устроили для них... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:03

2023-08-14T13:03

2023-08-14T13:50

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники "Русской Медиагруппы" пригласили в Москву детей из Донецкой народной республики, проживающих на линии боевого соприкосновения, где устроили для них экскурсии по эфирным студиям известных радиостанции и телеканала RU.TV, сообщает пресс-служба холдинга.Мероприятия стали частью программы летнего отдыха "Донецкая смена", говорится в релизе. В дни экскурсий радиоведущие и редакторы рассказали ребятам, как устроено радио и телевидение, а также познакомили их с основами журналистики. "Мы были очень рады принимать ребят из Донецка, – говорит программный директор "Русского Радио" Владимир Борисов. – На их долю выпали непростые испытания, и мы счастливы принести им хоть немного положительных эмоций". Юные гости также сфотографировались со звездами эфира, посидели за легендарными микрофонами и получили приятные сюрпризы от холдинга. "Отрадно было видеть, как горят их глаза, как им понравилось увиденное и как вместе с нами они верят в то, что все обязательно будет хорошо. Это очень яркие и талантливые ребята. Надеюсь, мы смогли вдохновить некоторых из них в будущем также посвятить жизнь радио или телевидению", – добавил Владимир Борисов. В рамках программы для ребят из ДНР "Донецкая смена" также были устроены образовательные и развлекательные мероприятия: шахматные игры, арт-терапия, спортивные активности.

https://ria.ru/20230718/radio-1884795921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, дети, донецк, донецкая народная республика, "русская медиагруппа", москва