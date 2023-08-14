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"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка - РИА Новости, 14.08.2023
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Шоубиз
 
13:03 14.08.2023 (обновлено: 13:50 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/deti-1889936420.html
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка - РИА Новости, 14.08.2023
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка
Сотрудники "Русской Медиагруппы" пригласили в Москву детей из Донецкой народной республики, проживающих на линии боевого соприкосновения, где устроили для них... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:03
2023-08-14T13:50
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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донецк
донецкая народная республика
"русская медиагруппа"
москва
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники "Русской Медиагруппы" пригласили в Москву детей из Донецкой народной республики, проживающих на линии боевого соприкосновения, где устроили для них экскурсии по эфирным студиям известных радиостанции и телеканала RU.TV, сообщает пресс-служба холдинга.Мероприятия стали частью программы летнего отдыха "Донецкая смена", говорится в релизе. В дни экскурсий радиоведущие и редакторы рассказали ребятам, как устроено радио и телевидение, а также познакомили их с основами журналистики. "Мы были очень рады принимать ребят из Донецка, – говорит программный директор "Русского Радио" Владимир Борисов. – На их долю выпали непростые испытания, и мы счастливы принести им хоть немного положительных эмоций". Юные гости также сфотографировались со звездами эфира, посидели за легендарными микрофонами и получили приятные сюрпризы от холдинга. "Отрадно было видеть, как горят их глаза, как им понравилось увиденное и как вместе с нами они верят в то, что все обязательно будет хорошо. Это очень яркие и талантливые ребята. Надеюсь, мы смогли вдохновить некоторых из них в будущем также посвятить жизнь радио или телевидению", – добавил Владимир Борисов. В рамках программы для ребят из ДНР "Донецкая смена" также были устроены образовательные и развлекательные мероприятия: шахматные игры, арт-терапия, спортивные активности.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, дети, донецк, донецкая народная республика, "русская медиагруппа", москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Дети, Донецк, Донецкая Народная Республика, "Русская медиагруппа", Москва
"Русская Медиагруппа" устроила экскурсию для детей из Донецка

Дети из Донецка побывали в студиях "Русской Медиагруппы" и телеканала RU.TV

© Фото предоставлено "Русской медиагруппой" Экскурсия на Русское радио
Экскурсия на Русское радио
© Фото предоставлено "Русской медиагруппой"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники "Русской Медиагруппы" пригласили в Москву детей из Донецкой народной республики, проживающих на линии боевого соприкосновения, где устроили для них экскурсии по эфирным студиям известных радиостанции и телеканала RU.TV, сообщает пресс-служба холдинга.
Мероприятия стали частью программы летнего отдыха "Донецкая смена", говорится в релизе. В дни экскурсий радиоведущие и редакторы рассказали ребятам, как устроено радио и телевидение, а также познакомили их с основами журналистики.
«
"Мы были очень рады принимать ребят из Донецка, – говорит программный директор "Русского Радио" Владимир Борисов. – На их долю выпали непростые испытания, и мы счастливы принести им хоть немного положительных эмоций".
Юные гости также сфотографировались со звездами эфира, посидели за легендарными микрофонами и получили приятные сюрпризы от холдинга.
«
"Отрадно было видеть, как горят их глаза, как им понравилось увиденное и как вместе с нами они верят в то, что все обязательно будет хорошо. Это очень яркие и талантливые ребята. Надеюсь, мы смогли вдохновить некоторых из них в будущем также посвятить жизнь радио или телевидению", – добавил Владимир Борисов.
В рамках программы для ребят из ДНР "Донецкая смена" также были устроены образовательные и развлекательные мероприятия: шахматные игры, арт-терапия, спортивные активности.
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