https://ria.ru/20230814/defitsit-1889869441.html

СМИ: армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности

СМИ: армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: армия Британии испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности

Британские ВС испытывают трудности при наборе специалистов по кибербезопасности на фоне возросшей угрозы хакерских атак в королевстве, пишет издание Telegraph... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T04:23

2023-08-14T04:23

2023-08-14T04:23

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россия

украина

карл iii

raytheon

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британские ВС испытывают трудности при наборе специалистов по кибербезопасности на фоне возросшей угрозы хакерских атак в королевстве, пишет издание Telegraph со ссылкой на управляющего директора по обороне и безопасности аутсорсинговой IT-компании Capita Ричарда Холройда. Как посетовал Холройд, на рынке возникла большая конкуренция. Армии Великобритании, по его словам, стало значительно сложнее набирать специалистов по защите в сфере информационных технологий из-за появившихся конкурентов, в частности американской компании Raytheon Technologies или крупнейшей британской телекоммуникационной компании British Telecom (BT). "Все, что связано с... наукой, технологиями, инженерией и математикой представляет высококонкурентную среду", - заявил директор по обороне и безопасности Capita. По его словам, в текущем году компания намерена закрыть только 80% позиций по своему целевому набору в армию из-за возникших трудностей. При этом проблемы появились даже с подбором поваров и водителей бензовозов. Холройд отметил, что в армии так и не дождались роста интереса к карьере в ВС страны после начала спецоперации РФ на Украине, хоть и коронация нынешнего британского монарха Карла III немного воодушевила народ. Он заверил, что минобороны будет стремиться решить проблему нехватки кадров в ближайшие годы.

https://ria.ru/20230813/velikobritaniya-1889727843.html

https://ria.ru/20230812/britaniya-1889659900.html

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в мире, великобритания, россия, украина, карл iii, raytheon