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Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая в России
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая в России - РИА Новости, 14.08.2023
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая в России
Риск завоза чумы из КНР в Россию минимален, усилен санитарный контроль на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:11
2023-08-14T19:11
2023-08-14T19:19
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Риск завоза чумы из КНР в Россию минимален, усилен санитарный контроль на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По появившейся в СМИ информации, на севере КНР, в Шилин-Гол зарегистрировано три случая заболевания человека чумой. Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей, природный очаг не имеет общей границы с Россией, пояснили в пресс-службе."Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС "Периметр" в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Риск завоза инфекции на территорию России минимален",- говорится в сообщении.Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве.Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230808/chuma-1888873054.html
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китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая в России
Роспотребнадзор: риск завоза чумы из Китая в Россию минимален
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Риск завоза чумы из КНР в Россию минимален, усилен санитарный контроль на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По появившейся в СМИ информации, на севере КНР, в Шилин-Гол зарегистрировано три случая заболевания человека чумой. Заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей, природный очаг не имеет общей границы с Россией, пояснили в пресс-службе.
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"Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС "Периметр" в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Риск завоза инфекции на территорию России минимален",- говорится в сообщении.
Противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметили в ведомстве.
Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
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