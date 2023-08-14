https://ria.ru/20230814/chipirovanie-1890084526.html
Тюменский губернатор предложил чипировать всех собак и кошек
Тюменский губернатор предложил чипировать всех собак и кошек - РИА Новости, 14.08.2023
Тюменский губернатор предложил чипировать всех собак и кошек
Чипирование домашних собак и кошек поможет повысить ответственность их хозяев и положительно повлияет на снижение количества бездомных животных на улицах... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T23:35
2023-08-14T23:35
2023-08-14T23:35
общество
тюменская область
россия
александр моор
владимир путин
животные
кошки
собаки
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Чипирование домашних собак и кошек поможет повысить ответственность их хозяев и положительно повлияет на снижение количества бездомных животных на улицах населенных пунктов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о наделении регионов правом определять правила обращения с бездомными животными. Журналисты поинтересовались, будут ли ужесточены меры борьбы с бродячими собаками в Тюменской области. "Мое личное мнение: каждый, кто хочет взять себе собаку, кошку, должен её прочипировать. Убежала она у тебя из дома, выбросил ты её сознательно – собака или кошка была отловлена, стерилизована, хозяину выставлены все затраты, которые понесло государство. Если не хочешь держать – сдаешь в приют и содержишь. Как только такая ответственность появится, у нас меньше будет бездомных животных", – пояснил свою позицию Моор, подчеркнув, что лично он против умерщвления. Моор сообщил, что в регионе действует и должна остаться система ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат, но нужно повышать ответственность людей. "Это регулирование надо вести, и тогда бездомных домашних животных станет намного меньше. А те, которые будут, смогут находить себе новых хозяев. И это будет гуманно по отношению к животным. Это будет безопасно для людей", - резюмировал Моор.
https://ria.ru/20230716/priyuty-1884422548.html
https://ria.ru/20230613/zhivotnye-1877809490.html
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общество, тюменская область, россия, александр моор, владимир путин, животные, кошки, собаки
Общество, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Владимир Путин, Животные, кошки, Собаки
Тюменский губернатор предложил чипировать всех собак и кошек
Тюменский губернатор Моор предложил чипировать всех домашних собак и кошек