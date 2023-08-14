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В Окинском районе Бурятии пропала девочка
В Окинском районе Бурятии пропала девочка - РИА Новости, 14.08.2023
В Окинском районе Бурятии пропала девочка
Двенадцатилетняя девочка пропала накануне в селе Хара-Хужир Окинского района Бурятии, в последний раз ее видели на берегу реки Ока, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:52
2023-08-14T07:52
2023-08-14T07:52
происшествия
окинский район
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка пропала накануне в селе Хара-Хужир Окинского района Бурятии, в последний раз ее видели на берегу реки Ока, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. "Вчера, 13 августа, от сотрудников МВД Окинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Хара-Хужир потерялась девочка 12 лет. По уточненной информации, последний раз ее видели на берегу реки Ока", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром 14 августа из села Кырен в Окинский прибыли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В данный момент идут поисковые работы.
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происшествия, окинский район, республика бурятия, россия
Происшествия, Окинский район, Республика Бурятия, Россия
В Окинском районе Бурятии пропала девочка
В селе Хара-Хужир Окинского района Бурятии пропала двенадцатилетняя девочка