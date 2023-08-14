https://ria.ru/20230814/buryatiya-1889877315.html

В Окинском районе Бурятии пропала девочка

В Окинском районе Бурятии пропала девочка - РИА Новости, 14.08.2023

В Окинском районе Бурятии пропала девочка

Двенадцатилетняя девочка пропала накануне в селе Хара-Хужир Окинского района Бурятии, в последний раз ее видели на берегу реки Ока, сообщила в понедельник... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T07:52

2023-08-14T07:52

2023-08-14T07:52

происшествия

окинский район

республика бурятия

россия

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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка пропала накануне в селе Хара-Хужир Окинского района Бурятии, в последний раз ее видели на берегу реки Ока, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. "Вчера, 13 августа, от сотрудников МВД Окинского района в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Хара-Хужир потерялась девочка 12 лет. По уточненной информации, последний раз ее видели на берегу реки Ока", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром 14 августа из села Кырен в Окинский прибыли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В данный момент идут поисковые работы.

https://ria.ru/20230810/vzryv-1889238961.html

окинский район

республика бурятия

россия

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происшествия, окинский район, республика бурятия, россия