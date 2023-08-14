https://ria.ru/20230814/boeviki-1889909052.html
ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном
ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" в течение суток уничтожили под Херсоном 5 лодок, 5 автомобилей и 40 украинских боевиков, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:11
2023-08-14T11:11
2023-08-14T11:11
специальная военная операция на украине
херсон
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" в течение суток уничтожили под Херсоном 5 лодок, 5 автомобилей и 40 украинских боевиков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: пять лодок и 25 боевиков ВСУ, место дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 15 боевиков ВСУ уничтожены, 9 получили ранения 5 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов,, расположенных в устье Днепра, российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из 3 боевиков. На каховском же направлении артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1889878528.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном
ВС России за сутки уничтожили пять машин и 40 украинских боевиков под Херсоном