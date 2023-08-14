https://ria.ru/20230814/boeviki-1889909052.html

ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном

ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном - РИА Новости, 14.08.2023

ВС России за сутки уничтожили 40 украинских боевиков под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" в течение суток уничтожили под Херсоном 5 лодок, 5 автомобилей и 40 украинских боевиков, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:11

2023-08-14T11:11

2023-08-14T11:11

специальная военная операция на украине

херсон

днепр (город)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 авг - РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" в течение суток уничтожили под Херсоном 5 лодок, 5 автомобилей и 40 украинских боевиков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: пять лодок и 25 боевиков ВСУ, место дислокации одного из подразделений ВСУ, потери: 15 боевиков ВСУ уничтожены, 9 получили ранения 5 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов,, расположенных в устье Днепра, российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из 3 боевиков. На каховском же направлении артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом.

https://ria.ru/20230814/ukraina-1889878528.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность