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Боевик "Азова"* заверил в суде, что раскаивается в убийстве пленного
Боевик "Азова"* заверил в суде, что раскаивается в убийстве пленного - РИА Новости, 14.08.2023
Боевик "Азова"* заверил в суде, что раскаивается в убийстве пленного
Боевик запрещенного в России "Азова"* Андрей Богдан, осужденный Верховным судом ДНР на 25 лет строгого режима, заверил, что раскаивается в убийстве донецкого... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:30
2023-08-14T18:30
2023-08-14T20:38
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Боевик запрещенного в России "Азова"* Андрей Богдан, осужденный Верховным судом ДНР на 25 лет строгого режима, заверил, что раскаивается в убийстве донецкого ополченца, а также признал, что командование "Азова"* "кинуло" рядовых нацистов. Ранее трибунал в ДНР осудил на 25 лет строгого режима стрелка отдельного отряда специального назначения "Азов"*, расстрелявшего военнопленного ДНР. Это произошло в марте прошлого года в Мариуполе: "азовцы" остановили легковушку, где сидели один мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из которых был ранен. Военных разоружили и задержали, а потом Богдан отвел раненого в здание автозаправочной станции и расстрелял. "Я очень раскаиваюсь, что сделал это. Это был глупый поступок", - заявил Богдан журналистам в суде. По его словам, он не будет оспаривать приговор и считает его справедливым. Двадцатичетырехлетний Богдан рассказал, что пошел служить в "Азов"* по контракту, так как на тот момент уже получил повестку в армию, но счел, что в "Азове"* лучше условия службы. Нацистская репутация батальона его не смутила. "Я тогда об этом не думал", - заявил Богдан. Он признал, что командование батальона, вышедшее на свободу по обмену, их "кинуло". "Это несправедливо", - считает осужденный.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230810/prigovor-1889360425.html
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Осужденный на 25 лет за убийство боевик Андрей Богдан о службе в "Азове"*
Осужденный сегодня на 25 лет за убийство боевик запрещенного "Азова" Андрей Богдан рассказал, что шел служить именно в это подразделение из-за хорошего обеспечения. Сейчас он считает, что командование просто кинуло своих подчиненных.
2023-08-14T18:30
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в мире, донецкая народная республика, андрей богдан, россия, мариуполь
В мире, Донецкая Народная Республика, Андрей Богдан, Россия, Мариуполь
Боевик "Азова"* заверил в суде, что раскаивается в убийстве пленного
Боевик "Азова"* заверил в суде, что раскаивается в убийстве донецкого ополченца