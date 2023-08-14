https://ria.ru/20230814/boevik-1889893481.html
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР - РИА Новости, 14.08.2023
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения боевика нацбатальона "Азов"* за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе, сообщает... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:53
2023-08-14T09:53
2023-08-14T10:36
донецкая народная республика
мариуполь
украина
батальон "азов"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения боевика нацбатальона "Азов"* за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "В ДНР вынесен приговор по уголовному делу в отношении боевика украинского военизированного националистического объединения "Азов"* Николая Куща, застрелившего военнослужащего народной милиции ДНР", - говорится в сообщении ГВП. Как было установлено в суде, в середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной воинским формированиям Украины территории Мариуполя Кущ выстрелил в военнослужащего народной милиции ДНР, отобрал оружие у раненого, перевернул его на спину и застрелил из автомата. Как добавили в СК РФ, после преступления в одном из телеграм-каналов, где Кущ был корреспондентом, появилось видео стрелкового боя и совершенного им преступления.Кущу были предъявлены обвинения в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и применении запрещенных методов ведения войны. "Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - уточняется в релизе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230810/prigovor-1889360425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь, украина, батальон "азов"
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина, Батальон "Азов"
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР
Боевик "Азова" получил пожизненное за убийство раненого военного ДНР в Мариуполе
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения боевика нацбатальона "Азов"* за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"В ДНР вынесен приговор по уголовному делу в отношении боевика украинского военизированного националистического объединения "Азов"* Николая Куща, застрелившего военнослужащего народной милиции ДНР", - говорится в сообщении ГВП
.
Как было установлено в суде, в середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной воинским формированиям Украины
территории Мариуполя Кущ выстрелил в военнослужащего народной милиции ДНР, отобрал оружие у раненого, перевернул его на спину и застрелил из автомата.
Как добавили в СК РФ, после преступления в одном из телеграм-каналов, где Кущ был корреспондентом, появилось видео стрелкового боя и совершенного им преступления.
Кущу были предъявлены обвинения в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и применении запрещенных методов ведения войны.
"Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - уточняется в релизе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии