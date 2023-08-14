https://ria.ru/20230814/boevik-1889893481.html

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР - РИА Новости, 14.08.2023

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за убийство раненого военного ДНР

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения боевика нацбатальона "Азов"* за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе, сообщает... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:53

2023-08-14T09:53

2023-08-14T10:36

донецкая народная республика

мариуполь

украина

батальон "азов"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному сроку заключения боевика нацбатальона "Азов"* за убийство раненного военнослужащего в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "В ДНР вынесен приговор по уголовному делу в отношении боевика украинского военизированного националистического объединения "Азов"* Николая Куща, застрелившего военнослужащего народной милиции ДНР", - говорится в сообщении ГВП. Как было установлено в суде, в середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной воинским формированиям Украины территории Мариуполя Кущ выстрелил в военнослужащего народной милиции ДНР, отобрал оружие у раненого, перевернул его на спину и застрелил из автомата. Как добавили в СК РФ, после преступления в одном из телеграм-каналов, где Кущ был корреспондентом, появилось видео стрелкового боя и совершенного им преступления.Кущу были предъявлены обвинения в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и применении запрещенных методов ведения войны. "Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - уточняется в релизе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230810/prigovor-1889360425.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, мариуполь, украина, батальон "азов"