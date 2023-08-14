https://ria.ru/20230814/boepripasy-1890032390.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 14.08.2023
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
США в рамках нового пакета помощи передают Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:53
2023-08-14T17:53
2023-08-14T18:08
специальная военная операция на украине
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россия
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов, сообщил Пентагон.Суммарная стоимость поставок со складов американских вооруженных сил составляет 200 миллионов долларов.В пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.Украинцы также получат 37 тягачей, 58 автоцистерн для воды, 12 миллионов патронов и гранат, средства разминирования, взрывчатку для расчистки заграждений, запчасти и услуги техобслуживания.Это 44-я поставка вооружений и боеприпасов на Украину из находящихся в наличии у Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230806/protest-1888516692.html
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, министерство обороны сша, россия, сергей лавров, пентагон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Россия, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Пентагон: США передадут Украине боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS и танков
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов, сообщил Пентагон.
Суммарная стоимость поставок со складов американских вооруженных сил составляет 200 миллионов долларов.
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В пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.
Украинцы также получат 37 тягачей, 58 автоцистерн для воды, 12 миллионов патронов и гранат, средства разминирования, взрывчатку для расчистки заграждений, запчасти и услуги техобслуживания.
Это 44-я поставка вооружений и боеприпасов на Украину из находящихся в наличии у Пентагона.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран".
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