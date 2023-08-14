https://ria.ru/20230814/boepripasy-1890032390.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 14.08.2023

Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

США в рамках нового пакета помощи передают Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:53

2023-08-14T17:53

2023-08-14T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей лавров

пентагон

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ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов, сообщил Пентагон.Суммарная стоимость поставок со складов американских вооруженных сил составляет 200 миллионов долларов.В пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.Украинцы также получат 37 тягачей, 58 автоцистерн для воды, 12 миллионов патронов и гранат, средства разминирования, взрывчатку для расчистки заграждений, запчасти и услуги техобслуживания.Это 44-я поставка вооружений и боеприпасов на Украину из находящихся в наличии у Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230806/protest-1888516692.html

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, россия, сергей лавров, пентагон, нато