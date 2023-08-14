https://ria.ru/20230814/bmp-1889935008.html

Минобороны Польши рассказало о разработке тяжелых БМП

Минобороны Польши рассказало о разработке тяжелых БМП - РИА Новости, 14.08.2023

Минобороны Польши рассказало о разработке тяжелых БМП

Министерство обороны Польши подписало контракты на разработку и поставку современного вооружения, в том числе тяжелых боевых машин пехоты с дистанционно... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:52

2023-08-14T12:52

2023-08-14T12:52

польша

сша

южная корея

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны Польши подписало контракты на разработку и поставку современного вооружения, в том числе тяжелых боевых машин пехоты с дистанционно управляемой башней, сообщил министр обороны Мариуш Блащак. "Министерство обороны официально утвердило контракты на разработку и поставку техники для польской армии. К процессу создания машин будет привлечена Польская группа вооружений", - сказал министр. Первый из утвержденных документов касается разработки тяжелой боевой машины пехоты (ТБМП). Основой этой конструкции станет шасси самоходной гаубицы Krab, на которое будет установлена необитаемая дистанционно управляемая башня. Роль новой машины будет заключаться в непосредственном взаимодействии с танками и обеспечении высокой степени защиты и высокой огневой мощи механизированных подразделений. Второй контракт предусматривает разработку нового колесного бронетранспортера в боевом варианте. Бронетранспортер первоначально дополнит, а в перспективе заменит БМП Rosomak. Третий контракт будет касаться поставки новых легких разведывательных машин для разведывательных подразделений бронетанковых и механизированных войск. Их предполагается произвести 400 штук. Министерство обороны Польши активно закупает вооружение у Южной Кореи, уже приобретено 1000 танков, 600 гаубиц, более 280 дальнобойных ракетных комплексов Chunmoo и 48 легких боевых самолетов FA-50. Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 также вместе с оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ранее Блащак заявлял, что Польша хочет купить в США 96 вертолетов Apache, а пока этого не произошло, армия США предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов.

https://ria.ru/20230811/ucheniya-1889610038.html

https://ria.ru/20230811/polsha-1889574007.html

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

польша

сша

южная корея

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польша, сша, южная корея, мариуш блащак