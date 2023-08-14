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Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой - РИА Новости, 14.08.2023
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13:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/bezopasnost-1889954075.html
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой
Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:45
2023-08-14T13:45
безопасность
россия
кубинка
денис мантуров
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023". "Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям в десятки раз. И что особенно важно, количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой", - сообщил Мантуров. По его словам, полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик. "И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники", - подчеркнул министр. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1889947960.html
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безопасность, россия, кубинка, денис мантуров, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Денис Мантуров, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой

Мантуров: Минобороны устроило прямые контакты "оборонки" с бойцами на передовой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".
"Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям в десятки раз. И что особенно важно, количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой", - сообщил Мантуров.
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По его словам, полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик.
"И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники", - подчеркнул министр.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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БезопасностьРоссияКубинкаДенис МантуровПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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