https://ria.ru/20230814/bezopasnost-1889954075.html
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой - РИА Новости, 14.08.2023
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой
Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:45
2023-08-14T13:45
2023-08-14T13:45
безопасность
россия
кубинка
денис мантуров
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023". "Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям в десятки раз. И что особенно важно, количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой", - сообщил Мантуров. По его словам, полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик. "И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники", - подчеркнул министр. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1889947960.html
https://ria.ru/20230814/armiya-1889938865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, кубинка, денис мантуров, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Денис Мантуров, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой
Мантуров: Минобороны устроило прямые контакты "оборонки" с бойцами на передовой
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".
"Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям в десятки раз. И что особенно важно, количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой", - сообщил Мантуров.
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По его словам, полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик.
"И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники", - подчеркнул министр.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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