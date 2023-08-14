https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html

На Украине признали неспособность ВСУ сбивать беспилотники над Киевом

На Украине признали неспособность ВСУ сбивать беспилотники над Киевом - РИА Новости, 14.08.2023

На Украине признали неспособность ВСУ сбивать беспилотники над Киевом

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что беспилотники над Киевом невозможно сбивать из-за неспособности построения точного... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:28

2023-08-14T11:28

2023-08-14T11:28

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что беспилотники над Киевом невозможно сбивать из-за неспособности построения точного маршрута, который определить очень сложно, особенно в ночное время. "Сложность сбивания заключается в точном прогнозировании маршрутов пролета БПЛА для своевременного реагирования мобильными огневыми группами, так как их обнаружение в последнее время осуществляется в основном акустически (по звуку двигателя) и определить направление их полета в ночное время довольно сложно. При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, - это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", - сказал Наев в интервью изданию "РБК-Украина", отвечая на вопрос, почему беспилотники достигают целей в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869794418.html

https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, сергей наев, киев