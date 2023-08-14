https://ria.ru/20230814/bespilotnik-1889881261.html
Гладков подтвердил, что дом в Белгороде поврежден из-за атаки беспилотника
Гладков подтвердил, что дом в Белгороде поврежден из-за атаки беспилотника - РИА Новости, 14.08.2023
Гладков подтвердил, что дом в Белгороде поврежден из-за атаки беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:48
2023-08-14T08:48
2023-08-14T10:49
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника противника, также обследование показало, что повреждений несущих конструкций дома нет. В воскресенье вечером Гладков заявил, что в Белгороде произошло ЧП. Предварительной версией было, что повреждения в многоквартирном доме получены в результате атаки БПЛА. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. В пяти квартирах выбиты окна, также повреждены 16 автомобилей. "По вчерашнему происшествию на улице Есенина. Специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Подтвердили попадание вражеского беспилотника. Вчера коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе и плитку, которая была разрушена взрывом и нависала над тротуаром, для того, чтобы обезопасить пешеходов и жителей дома", - написал Гладков. Он уточнил, что в понедельник будет проведено повторное обследование дома, и начнутся восстановительные работы. Специалисты проведут экспертизу поврежденных автомобилей, а затем будет выплачена компенсация собственникам.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889856211.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гладков подтвердил, что дом в Белгороде поврежден из-за атаки беспилотника
Гладков подтвердил, что дом в Белгороде поврежден из-за атаки украинского дрона