https://ria.ru/20230814/belukhi-1889878401.html

Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке

Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке - РИА Новости, 14.08.2023

Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке

Семью из пяти белух спасли рыбаки в Тигильском районе на севере Камчатки, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:10

2023-08-14T08:10

2023-08-14T16:14

хорошие новости

камчатка

андрей королев

охотское море

карское море

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Семью из пяти белух спасли рыбаки в Тигильском районе на севере Камчатки, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков. "Информация, появившаяся в социальных сетях, подтвердилась. Действительно, в минувший четверг рыбаки родовой артели "Сокол" обнаружили на берегу Охотского моря четырех взрослых особей белухи и одного детеныша, выброшенных на берег. Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели", — рассказал глава ведомства.На видеозаписи, которую сделали сами рыбаки, видно, что животные лежат на отмели рядом друг с другом, издавая разные звуки, из глаз у некоторых из них шла жидкость, похожая на слезы. Белуха относится к отряду китообразных и принадлежит к семейству нарваловых. Самцы по размеру немного больше самок. Они достигают длины тела в шесть метров и массы примерно в две тысячи килограммов. При появлении на свет детеныши имеют темно-синюю окраску, которая по мере роста становится бледнее, переходя в голубой цвет. Когда белуха достигает возраста пяти лет, она становится абсолютно белой. Различные популяции этого вида живут в арктических водных пространствах Охотского, Белого, Карского морей, Северного Ледовитого океана. Всего в мире их насчитывается от 160 до 180 тысяч особей. Около 50 процентов белух живет в районе российских берегов.

https://ria.ru/20230719/pandy-1884993726.html

камчатка

охотское море

карское море

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Варвара Скокшина

камчатка, андрей королев, охотское море, карское море