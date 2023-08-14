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Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке - РИА Новости, 14.08.2023
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08:10 14.08.2023 (обновлено: 16:14 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/belukhi-1889878401.html
Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке
Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке - РИА Новости, 14.08.2023
Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке
Семью из пяти белух спасли рыбаки в Тигильском районе на севере Камчатки, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:10
2023-08-14T16:14
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карское море
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Семью из пяти белух спасли рыбаки в Тигильском районе на севере Камчатки, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков. &quot;Информация, появившаяся в социальных сетях, подтвердилась. Действительно, в минувший четверг рыбаки родовой артели &quot;Сокол&quot; обнаружили на берегу Охотского моря четырех взрослых особей белухи и одного детеныша, выброшенных на берег. Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели&quot;, — рассказал глава ведомства.На видеозаписи, которую сделали сами рыбаки, видно, что животные лежат на отмели рядом друг с другом, издавая разные звуки, из глаз у некоторых из них шла жидкость, похожая на слезы. Белуха относится к отряду китообразных и принадлежит к семейству нарваловых. Самцы по размеру немного больше самок. Они достигают длины тела в шесть метров и массы примерно в две тысячи килограммов. При появлении на свет детеныши имеют темно-синюю окраску, которая по мере роста становится бледнее, переходя в голубой цвет. Когда белуха достигает возраста пяти лет, она становится абсолютно белой. Различные популяции этого вида живут в арктических водных пространствах Охотского, Белого, Карского морей, Северного Ледовитого океана. Всего в мире их насчитывается от 160 до 180 тысяч особей. Около 50 процентов белух живет в районе российских берегов.
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камчатка, андрей королев, охотское море, карское море
Хорошие новости, Камчатка, Андрей Королев, Охотское море, Карское море
Рыбаки спасли семью белух, оказавшихся на мели на Камчатке

Рыбаки спасли семью из пяти белух, оказавшихся на мели на Камчатке

© Кадр из видео, предоставленного рыбакамиБелухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки
Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели Сокол в Тигильском районе на севере Камчатки
© Кадр из видео, предоставленного рыбаками
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Семью из пяти белух спасли рыбаки в Тигильском районе на севере Камчатки, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов региона Алексей Кумарьков.
«

"Информация, появившаяся в социальных сетях, подтвердилась. Действительно, в минувший четверг рыбаки родовой артели "Сокол" обнаружили на берегу Охотского моря четырех взрослых особей белухи и одного детеныша, выброшенных на берег. Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели", — рассказал глава ведомства.

© Кадр из видео предоставленного рыбаками

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели Соколв Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
1 из 4
© Кадр из видео предоставленного рыбаками

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели Соколв Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
2 из 4
© Кадр из видео предоставленного рыбаками

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели Соколв Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
3 из 4
© Кадр из видео предоставленного рыбаками

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели Соколв Тигильском районе на севере Камчатки

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
4 из 4

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
1 из 4

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
2 из 4

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
3 из 4

Белухи, которым помогли рыбаки из родовой артели "Сокол" в Тигильском районе на севере Камчатки

© Кадр из видео предоставленного рыбаками
4 из 4
На видеозаписи, которую сделали сами рыбаки, видно, что животные лежат на отмели рядом друг с другом, издавая разные звуки, из глаз у некоторых из них шла жидкость, похожая на слезы.
Белуха относится к отряду китообразных и принадлежит к семейству нарваловых. Самцы по размеру немного больше самок. Они достигают длины тела в шесть метров и массы примерно в две тысячи килограммов. При появлении на свет детеныши имеют темно-синюю окраску, которая по мере роста становится бледнее, переходя в голубой цвет. Когда белуха достигает возраста пяти лет, она становится абсолютно белой.
Различные популяции этого вида живут в арктических водных пространствах Охотского, Белого, Карского морей, Северного Ледовитого океана. Всего в мире их насчитывается от 160 до 180 тысяч особей. Около 50 процентов белух живет в районе российских берегов.
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