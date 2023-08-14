https://ria.ru/20230814/belgorod-1889940339.html
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели - РИА Новости, 14.08.2023
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели
Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбиты две цели в районе села Пушкарное, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:16
2023-08-14T13:16
2023-08-14T14:43
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбиты две цели в районе села Пушкарное, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Позже губернатор уточнил, что в результате падения фрагментов пробита кровля частного жилого дома. Информации о пострадавших нет. "На месте работают оперативные службы", - добавил Гладков.Как сообщало Минобороны, 14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ, ПВО сбила беспилотники над территорией Белгородской области.Согласно информации, предоставленной главой региона, последние несколько дней Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Шебекинский и Грайворонский округа были атакованы беспилотниками. В Белгороде украинский дрон врезался в многоквартирный дом, в результате пострадала 10-летняя девочка. В воскресенье, по данным губернатора, было сбито пять беспилотников.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230814/obstrel-1889925832.html
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белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели
Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в районе белгородского села Пушкарное