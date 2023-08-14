Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 14.08.2023 (обновлено: 14:43 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/belgorod-1889940339.html
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели - РИА Новости, 14.08.2023
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели
Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбиты две цели в районе села Пушкарное, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:16
2023-08-14T14:43
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбиты две цели в районе села Пушкарное, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Позже губернатор уточнил, что в результате падения фрагментов пробита кровля частного жилого дома. Информации о пострадавших нет. "На месте работают оперативные службы", - добавил Гладков.Как сообщало Минобороны, 14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ, ПВО сбила беспилотники над территорией Белгородской области.Согласно информации, предоставленной главой региона, последние несколько дней Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Шебекинский и Грайворонский округа были атакованы беспилотниками. В Белгороде украинский дрон врезался в многоквартирный дом, в результате пострадала 10-летняя девочка. В воскресенье, по данным губернатора, было сбито пять беспилотников.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230814/obstrel-1889925832.html
белгородский район
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области силы ПВО сбили две воздушные цели

Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в районе белгородского села Пушкарное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе, сбиты две цели в районе села Пушкарное, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбиты 2 воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в своем Telegram-канале.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Позже губернатор уточнил, что в результате падения фрагментов пробита кровля частного жилого дома. Информации о пострадавших нет. "На месте работают оперативные службы", - добавил Гладков.
Как сообщало Минобороны, 14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ, ПВО сбила беспилотники над территорией Белгородской области.
Согласно информации, предоставленной главой региона, последние несколько дней Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы, Шебекинский и Грайворонский округа были атакованы беспилотниками. В Белгороде украинский дрон врезался в многоквартирный дом, в результате пострадала 10-летняя девочка. В воскресенье, по данным губернатора, было сбито пять беспилотников.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Число пострадавших при обстреле курского села Волфино достигло четырех
12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала