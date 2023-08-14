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Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области - РИА Новости, 14.08.2023
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21:21 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/azarov-1890070454.html
Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области - РИА Новости, 14.08.2023
Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым заключила ряд соглашений о реализации новых производственных и... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:21
2023-08-14T21:21
экономика
технологии
самарская область
россия
тольятти
дмитрий азаров
объединенная двигателестроительная корпорация
самарский университет
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САМАРА, 14 авг РИА Новости. Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым заключила ряд соглашений о реализации новых производственных и социальных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства. В частности, на полях форума подписано соглашение о намерении реализовать в Самарской области инвестиционный проект высокотехнологичной инновационной компании, которая выпускает продукцию двойного назначения. "Предварительно уже подумали о площадке, предложили коллегам наилучшие условия. Партнеры понимают прекрасно, что у нас регион хорошо обеспечен высококвалифицированными кадрами, которые готовятся в наших учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, активность правительства Самарской области, мои договоренности, все это в комплексе создает условия для привлечения новых инвесторов на территорию региона, в том числе по продукции, которая сегодня очень востребована для нашей страны", - приводятся в сообщении слова Азарова. Еще одним соглашением закреплено долгосрочное сотрудничество между правительством региона и Новикомбанком. "Банк активно сотрудничает со всеми предприятиями ОПК, расположенными на территории Самарской области, является надежным партнером нашего региона при проведении заимствований, размещении облигационных займов. Отдельной темой обсуждения с руководством Новикомбанка стало развитие жилищного строительства. С целым рядом предприятий ОПК мы сегодня ведем переговоры о запуске жилищных программ для сотрудников. И банк здесь готов подставить плечо, стать надежным партнером в реализации и этих важных проектов", - прокомментировал Азаров. На форуме также заключено соглашение о создании пилотного проектного офиса Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" в Республике Мордовия. НОЦ "Инженерия будущего", созданный по поручению губернатора Самарской области, объединяет 6 регионов-инициаторов, почти три десятка вузов, 8 научных организаций, более 30 индустриальных партнеров. Проектный офис призван повысить эффективность сотрудничества внутри Научно-образовательного центра при реализации проектов. Уполномоченная организация Мордовии будет заниматься проведением стратегических сессий и заседаний комитетов, приземленных на территории республики, отбором участников на месте для получения инновационных сертификатов, формированием образовательных программ. В эти дни продукцию и разработки на стендах форума "Армия-2023" представляют такие самарские предприятия как "ОДК-Кузнецов", АО "Полимер", "Авиакор-авиационный завод", АО "Авиаагрегат", АО "НИИ "Экран", "Тяжмаш", "Жигулевский радиозавод" и завод "Коммунар", а также Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. В частности, ученые Самарского университета представили индивидуальное устройство по обнаружению дронов, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, турбореактивный радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА, VR комплекс для обучения двигателестроению и другие разработки. Свой стенд на форуме "Армия-2023" – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий АО "Авиакор-Авиационный завод". На выставке представлено судно-амфибию на воздушной подушке. Оно способно перевозить пассажиров и груз круглый год, даже в период ледохода и ледостава на реках. "Сегодня судно уже прошло опытную эксплуатацию. И я надеюсь, что в 2025 году это судно на воздушной подушке будет запущено в серию на территории Самарской области, конкретно на Авиакоре", - отметил Азаров, осмотрев экспозицию. В рамках форума губернатор также обсудил загрузку Авиакора по работе над созданием пассажирского самолета. "В ближайшее время мы планируем, что на территорию региона приедет заместитель министра промышленности РФ, чтобы посмотреть размещение производства именно на нашем Авикоре. Только что договорились об этом с заместителем председателя правительства – министром промышленности РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым. И по этой авиационной тематике также вместе с Минпромом проведем аудит готовности полноценного запуска производства самолета на базе нашего Авиакора", – сообщил губернатор. Он также осмотрел пикапы, которые изготавливает одно из предприятий в Тольятти. "Сегодня, я уверен, эта колесная техника крайне востребована в армии. Договорились о том, что в ближайшее время мы разместим заказ и подготовим такой автомобиль, чтобы передать в армию для испытаний. После этого, уже с учетом требований и замечаний военных по эксплуатации автомобилей, планируем выйти на серийное производство", – сказал Азаров.
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экономика, технологии, самарская область, россия, тольятти, дмитрий азаров, объединенная двигателестроительная корпорация, самарский университет, форум "армия — 2023"
Экономика, Технологии, Самарская область, Россия, Тольятти, Дмитрий Азаров, Объединенная двигателестроительная корпорация, Самарский университет, Форум "Армия — 2023"

Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиДелегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
Делегация Самарской области на форуме Армия-2023 во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
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САМАРА, 14 авг РИА Новости. Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым заключила ряд соглашений о реализации новых производственных и социальных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства.
В частности, на полях форума подписано соглашение о намерении реализовать в Самарской области инвестиционный проект высокотехнологичной инновационной компании, которая выпускает продукцию двойного назначения.
«
"Предварительно уже подумали о площадке, предложили коллегам наилучшие условия. Партнеры понимают прекрасно, что у нас регион хорошо обеспечен высококвалифицированными кадрами, которые готовятся в наших учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, активность правительства Самарской области, мои договоренности, все это в комплексе создает условия для привлечения новых инвесторов на территорию региона, в том числе по продукции, которая сегодня очень востребована для нашей страны", - приводятся в сообщении слова Азарова.
Еще одним соглашением закреплено долгосрочное сотрудничество между правительством региона и Новикомбанком.
© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиДелегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
Делегация Самарской области на форуме Армия-2023 во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
«
"Банк активно сотрудничает со всеми предприятиями ОПК, расположенными на территории Самарской области, является надежным партнером нашего региона при проведении заимствований, размещении облигационных займов. Отдельной темой обсуждения с руководством Новикомбанка стало развитие жилищного строительства. С целым рядом предприятий ОПК мы сегодня ведем переговоры о запуске жилищных программ для сотрудников. И банк здесь готов подставить плечо, стать надежным партнером в реализации и этих важных проектов", - прокомментировал Азаров.
На форуме также заключено соглашение о создании пилотного проектного офиса Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" в Республике Мордовия. НОЦ "Инженерия будущего", созданный по поручению губернатора Самарской области, объединяет 6 регионов-инициаторов, почти три десятка вузов, 8 научных организаций, более 30 индустриальных партнеров. Проектный офис призван повысить эффективность сотрудничества внутри Научно-образовательного центра при реализации проектов. Уполномоченная организация Мордовии будет заниматься проведением стратегических сессий и заседаний комитетов, приземленных на территории республики, отбором участников на месте для получения инновационных сертификатов, формированием образовательных программ.
В эти дни продукцию и разработки на стендах форума "Армия-2023" представляют такие самарские предприятия как "ОДК-Кузнецов", АО "Полимер", "Авиакор-авиационный завод", АО "Авиаагрегат", АО "НИИ "Экран", "Тяжмаш", "Жигулевский радиозавод" и завод "Коммунар", а также Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева.
© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиДелегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
Делегация Самарской области на форуме Армия-2023 во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым
В частности, ученые Самарского университета представили индивидуальное устройство по обнаружению дронов, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, турбореактивный радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА, VR комплекс для обучения двигателестроению и другие разработки.
Свой стенд на форуме "Армия-2023" – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий АО "Авиакор-Авиационный завод". На выставке представлено судно-амфибию на воздушной подушке. Оно способно перевозить пассажиров и груз круглый год, даже в период ледохода и ледостава на реках.
«
"Сегодня судно уже прошло опытную эксплуатацию. И я надеюсь, что в 2025 году это судно на воздушной подушке будет запущено в серию на территории Самарской области, конкретно на Авиакоре", - отметил Азаров, осмотрев экспозицию.
В рамках форума губернатор также обсудил загрузку Авиакора по работе над созданием пассажирского самолета. "В ближайшее время мы планируем, что на территорию региона приедет заместитель министра промышленности РФ, чтобы посмотреть размещение производства именно на нашем Авикоре. Только что договорились об этом с заместителем председателя правительства – министром промышленности РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым. И по этой авиационной тематике также вместе с Минпромом проведем аудит готовности полноценного запуска производства самолета на базе нашего Авиакора", – сообщил губернатор.
Он также осмотрел пикапы, которые изготавливает одно из предприятий в Тольятти. "Сегодня, я уверен, эта колесная техника крайне востребована в армии. Договорились о том, что в ближайшее время мы разместим заказ и подготовим такой автомобиль, чтобы передать в армию для испытаний. После этого, уже с учетом требований и замечаний военных по эксплуатации автомобилей, планируем выйти на серийное производство", – сказал Азаров.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ЭкономикаТехнологииСамарская областьРоссияТольяттиДмитрий АзаровОбъединенная двигателестроительная корпорацияСамарский университетФорум "Армия — 2023"
 
 
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