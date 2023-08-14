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Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области

Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области - РИА Новости, 14.08.2023

Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области

Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым заключила ряд соглашений о реализации новых производственных и... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T21:21

2023-08-14T21:21

2023-08-14T21:21

экономика

технологии

самарская область

россия

тольятти

дмитрий азаров

объединенная двигателестроительная корпорация

самарский университет

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САМАРА, 14 авг РИА Новости. Делегация Самарской области на форуме "Армия-2023" во главе с губернатором Дмитрием Азаровым заключила ряд соглашений о реализации новых производственных и социальных проектов на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства. В частности, на полях форума подписано соглашение о намерении реализовать в Самарской области инвестиционный проект высокотехнологичной инновационной компании, которая выпускает продукцию двойного назначения. "Предварительно уже подумали о площадке, предложили коллегам наилучшие условия. Партнеры понимают прекрасно, что у нас регион хорошо обеспечен высококвалифицированными кадрами, которые готовятся в наших учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, активность правительства Самарской области, мои договоренности, все это в комплексе создает условия для привлечения новых инвесторов на территорию региона, в том числе по продукции, которая сегодня очень востребована для нашей страны", - приводятся в сообщении слова Азарова. Еще одним соглашением закреплено долгосрочное сотрудничество между правительством региона и Новикомбанком. "Банк активно сотрудничает со всеми предприятиями ОПК, расположенными на территории Самарской области, является надежным партнером нашего региона при проведении заимствований, размещении облигационных займов. Отдельной темой обсуждения с руководством Новикомбанка стало развитие жилищного строительства. С целым рядом предприятий ОПК мы сегодня ведем переговоры о запуске жилищных программ для сотрудников. И банк здесь готов подставить плечо, стать надежным партнером в реализации и этих важных проектов", - прокомментировал Азаров. На форуме также заключено соглашение о создании пилотного проектного офиса Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" в Республике Мордовия. НОЦ "Инженерия будущего", созданный по поручению губернатора Самарской области, объединяет 6 регионов-инициаторов, почти три десятка вузов, 8 научных организаций, более 30 индустриальных партнеров. Проектный офис призван повысить эффективность сотрудничества внутри Научно-образовательного центра при реализации проектов. Уполномоченная организация Мордовии будет заниматься проведением стратегических сессий и заседаний комитетов, приземленных на территории республики, отбором участников на месте для получения инновационных сертификатов, формированием образовательных программ. В эти дни продукцию и разработки на стендах форума "Армия-2023" представляют такие самарские предприятия как "ОДК-Кузнецов", АО "Полимер", "Авиакор-авиационный завод", АО "Авиаагрегат", АО "НИИ "Экран", "Тяжмаш", "Жигулевский радиозавод" и завод "Коммунар", а также Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева. В частности, ученые Самарского университета представили индивидуальное устройство по обнаружению дронов, макет малого космического аппарата радиолокационного наблюдения, турбореактивный радиоуправляемый двигатель для сверхлегких БПЛА, VR комплекс для обучения двигателестроению и другие разработки. Свой стенд на форуме "Армия-2023" – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий АО "Авиакор-Авиационный завод". На выставке представлено судно-амфибию на воздушной подушке. Оно способно перевозить пассажиров и груз круглый год, даже в период ледохода и ледостава на реках. "Сегодня судно уже прошло опытную эксплуатацию. И я надеюсь, что в 2025 году это судно на воздушной подушке будет запущено в серию на территории Самарской области, конкретно на Авиакоре", - отметил Азаров, осмотрев экспозицию. В рамках форума губернатор также обсудил загрузку Авиакора по работе над созданием пассажирского самолета. "В ближайшее время мы планируем, что на территорию региона приедет заместитель министра промышленности РФ, чтобы посмотреть размещение производства именно на нашем Авикоре. Только что договорились об этом с заместителем председателя правительства – министром промышленности РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым. И по этой авиационной тематике также вместе с Минпромом проведем аудит готовности полноценного запуска производства самолета на базе нашего Авиакора", – сообщил губернатор. Он также осмотрел пикапы, которые изготавливает одно из предприятий в Тольятти. "Сегодня, я уверен, эта колесная техника крайне востребована в армии. Договорились о том, что в ближайшее время мы разместим заказ и подготовим такой автомобиль, чтобы передать в армию для испытаний. После этого, уже с учетом требований и замечаний военных по эксплуатации автомобилей, планируем выйти на серийное производство", – сказал Азаров.

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тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, самарская область, россия, тольятти, дмитрий азаров, объединенная двигателестроительная корпорация, самарский университет, форум "армия — 2023"