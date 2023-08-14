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Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2023
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10:14 14.08.2023 (обновлено: 11:16 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/aviaudary-1889897952.html
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2023
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:14
2023-08-14T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня по местам скопления украинских боевиков, сосредоточения их тяжелой техники и складов с боеприпасами нанесена серия авиаударов", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500, основное место удара — Ореховское направление.Как заявлял на минувшей неделе глава Чечни Рамзан Кадыров, Ореховское направление — один из самых сложных участков на линии фронта, здесь недалеко от первой линии обороны находится село Работино.Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, но российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ria.ru/20230812/letchiki-1889652539.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об авиаударах по местам скопления ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня по местам скопления украинских боевиков, сосредоточения их тяжелой техники и складов с боеприпасами нанесена серия авиаударов", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500, основное место удара — Ореховское направление.
Как заявлял на минувшей неделе глава Чечни Рамзан Кадыров, Ореховское направление — один из самых сложных участков на линии фронта, здесь недалеко от первой линии обороны находится село Работино.
Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, но российские подразделения успешно противостоят этим планам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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