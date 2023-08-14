https://ria.ru/20230814/aviaudary-1889897952.html

Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2023

Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:14

2023-08-14T10:14

2023-08-14T11:16

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня по местам скопления украинских боевиков, сосредоточения их тяжелой техники и складов с боеприпасами нанесена серия авиаударов", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500, основное место удара — Ореховское направление.Как заявлял на минувшей неделе глава Чечни Рамзан Кадыров, Ореховское направление — один из самых сложных участков на линии фронта, здесь недалеко от первой линии обороны находится село Работино.Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, но российские подразделения успешно противостоят этим планам.

https://ria.ru/20230812/letchiki-1889652539.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины