https://ria.ru/20230814/aviaudary-1889897952.html
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.08.2023
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:14
2023-08-14T10:14
2023-08-14T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460845_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_a62aaf9f286427889cbbc9e5b420ca76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российская тактическая авиация нанесла серию ударов по местам скопления украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня по местам скопления украинских боевиков, сосредоточения их тяжелой техники и складов с боеприпасами нанесена серия авиаударов", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что использовались 500-килограммовые бомбы ФАБ-500, основное место удара — Ореховское направление.Как заявлял на минувшей неделе глава Чечни Рамзан Кадыров, Ореховское направление — один из самых сложных участков на линии фронта, здесь недалеко от первой линии обороны находится село Работино.Украинские войска обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак, но российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ria.ru/20230812/letchiki-1889652539.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32f692b107d349cbd86fd8b923f31f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Авиация нанесла удары по местам скопления ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об авиаударах по местам скопления ВСУ в Запорожской области