https://ria.ru/20230814/ataka-1889902414.html

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде - РИА Новости, 14.08.2023

Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде

Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке украинского беспилотника в воскресенье, подтвердил РИА Новости исполняющий обязанности главврача детской... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:41

2023-08-14T10:41

2023-08-14T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке украинского беспилотника в воскресенье, подтвердил РИА Новости исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов."Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить (информацию. — Прим. ред.)", — ответил он на вопрос, поступала ли в больницу десятилетняя девочка, пострадавшая от взрыва беспилотника.Медик уточнил, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, скоро ей сделают операцию.Подробности происшествия сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, накануне вечером беспилотник врезался в фасад многоквартирного дома по улице Есенина, прогремел взрыв. Пострадавшая девочка гуляла во дворе. Ее госпитализировали "с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы". Ребенку оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор.При атаке беспилотника повредило фасад дома, пять квартир, 16 автомобилей и одну хозяйственную постройку.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889792936.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгород, белгородская область, ситуация в днр и лнр