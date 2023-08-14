https://ria.ru/20230814/ataka-1889902414.html
Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде
Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде - РИА Новости, 14.08.2023
Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде
Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке украинского беспилотника в воскресенье, подтвердил РИА Новости исполняющий обязанности главврача детской... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:41
2023-08-14T10:41
2023-08-14T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородская область
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке украинского беспилотника в воскресенье, подтвердил РИА Новости исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов."Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить (информацию. — Прим. ред.)", — ответил он на вопрос, поступала ли в больницу десятилетняя девочка, пострадавшая от взрыва беспилотника.Медик уточнил, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, скоро ей сделают операцию.Подробности происшествия сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, накануне вечером беспилотник врезался в фасад многоквартирного дома по улице Есенина, прогремел взрыв. Пострадавшая девочка гуляла во дворе. Ее госпитализировали "с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы". Ребенку оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор.При атаке беспилотника повредило фасад дома, пять квартир, 16 автомобилей и одну хозяйственную постройку.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889792936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Десятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгороде
Десятилетняя девочка получила ранения при атаке украинского дрона в Белгороде
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке украинского беспилотника в воскресенье, подтвердил РИА Новости исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.
"Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить (информацию. — Прим. ред.)", — ответил он на вопрос, поступала ли в больницу десятилетняя девочка, пострадавшая от взрыва беспилотника.
Медик уточнил, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, скоро ей сделают операцию.
Подробности происшествия сообщил в телеграм-канале
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
. По его информации, накануне вечером беспилотник врезался в фасад многоквартирного дома по улице Есенина, прогремел взрыв. Пострадавшая девочка гуляла во дворе. Ее госпитализировали "с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы". Ребенку оказывают всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор.
При атаке беспилотника повредило фасад дома, пять квартир, 16 автомобилей и одну хозяйственную постройку.
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
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