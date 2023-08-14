https://ria.ru/20230814/armiya-1889959274.html

Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства

Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства - РИА Новости, 14.08.2023

Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства

Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:57

2023-08-14T13:57

2023-08-14T13:57

белоруссия

кубинка

россия

виктор хренин

патриот

безопасность

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящих собственную, суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом становления и развития стратегического партнерства", - сказал Хренин на форуме "Армия-2023". Он выразил надежду, что мероприятие послужит развитию военно-технического сотрудничества между государствами и станет отправной точкой для создания новых и развития уже имеющихся контактов. "Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом", - подчеркнул Хренин. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html

https://ria.ru/20230814/forum-1889947960.html

белоруссия

кубинка

россия

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Дарья Буймова

белоруссия, кубинка, россия, виктор хренин, патриот, безопасность, форум "армия — 2023"