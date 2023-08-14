https://ria.ru/20230814/armiya-1889959274.html
Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства
Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства - РИА Новости, 14.08.2023
Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства
Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:57
2023-08-14T13:57
2023-08-14T13:57
белоруссия
кубинка
россия
виктор хренин
патриот
безопасность
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящих собственную, суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом становления и развития стратегического партнерства", - сказал Хренин на форуме "Армия-2023". Он выразил надежду, что мероприятие послужит развитию военно-технического сотрудничества между государствами и станет отправной точкой для создания новых и развития уже имеющихся контактов. "Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом", - подчеркнул Хренин. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/armiya-1889956873.html
https://ria.ru/20230814/forum-1889947960.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, кубинка, россия, виктор хренин, патриот, безопасность, форум "армия — 2023"
Белоруссия, Кубинка, Россия, Виктор Хренин, Патриот, Безопасность, Форум "Армия — 2023"
Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства
Хренин назвал "Армию" символом партнерства в условиях давления Запада
КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящих собственную, суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом становления и развития стратегического партнерства", - сказал Хренин на форуме "Армия-2023".
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Он выразил надежду, что мероприятие послужит развитию военно-технического сотрудничества между государствами и станет отправной точкой для создания новых и развития уже имеющихся контактов.
«
"Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом", - подчеркнул Хренин.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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