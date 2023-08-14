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Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию - РИА Новости, 14.08.2023
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13:11 14.08.2023 (обновлено: 13:48 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/armiya-1889938865.html
Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию
Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию - РИА Новости, 14.08.2023
Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию
Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам военно-технического форума "Армия-2023" предложил обратить внимание на инновационную и... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:11
2023-08-14T13:48
безопасность
форум "армия — 2023"
владимир путин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам военно-технического форума "Армия-2023" предложил обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК)."Конечно, предлагаем обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения", - сказал Путин.Также он отметил, что на форуме партнерам предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника."Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути речь идет о создании новой – самостоятельной - наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - подчеркнул Путин.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html
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безопасность, форум "армия — 2023", владимир путин, россия
Безопасность, Форум "Армия — 2023", Владимир Путин, Россия
Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию

Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию ОПК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам военно-технического форума "Армия-2023" предложил обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«
"Конечно, предлагаем обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения", - сказал Путин.
Также он отметил, что на форуме партнерам предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника.
"Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути речь идет о создании новой – самостоятельной - наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - подчеркнул Путин.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Путин надеется, что "Армия-2023" позволит укрепить военное партнерство
13:19
 
БезопасностьФорум "Армия — 2023"Владимир ПутинРоссия
 
 
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