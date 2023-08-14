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Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.08.2023
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Шоубиз
 
14:57 14.08.2023 (обновлено: 15:09 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/arest-1889976246.html
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.08.2023
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:57
2023-08-14T15:09
шоубиз
московский городской суд
валерия чекалина
москва
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля... оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласила решение судьяНа заседании присутствовали лишь прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Лерчек не пришла, в отличие от ее супруга Артёма, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале.Артема Чекалина Мосгорсуд также не стал переводить под домашний арест.На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
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московский городской суд, валерия чекалина, москва
Шоубиз, Московский городской суд, Валерия Чекалина, Москва
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Мосгорсуд отказался перевести блогера Валерию Чекалину под домашний арест

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в суде
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в суде - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля... оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласила решение судья
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На заседании присутствовали лишь прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Лерчек не пришла, в отличие от ее супруга Артёма, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале.
Артема Чекалина Мосгорсуд также не стал переводить под домашний арест.
На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.
В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.
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