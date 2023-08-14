https://ria.ru/20230814/arest-1889976246.html
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.08.2023
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:57
2023-08-14T14:57
2023-08-14T15:09
шоубиз
московский городской суд
валерия чекалина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_d07c40abaa2f6fb09b962e75bd5d1ea9.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля... оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласила решение судьяНа заседании присутствовали лишь прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Лерчек не пришла, в отличие от ее супруга Артёма, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале.Артема Чекалина Мосгорсуд также не стал переводить под домашний арест.На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_38e598a3b7766a3964e88b8df905dd9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, валерия чекалина, москва
Шоубиз, Московский городской суд, Валерия Чекалина, Москва
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Мосгорсуд отказался перевести блогера Валерию Чекалину под домашний арест
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Пресненского районного суда Москвы
от 21 июля... оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласила решение судья
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически"
На заседании присутствовали лишь прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Лерчек не пришла, в отличие от ее супруга Артёма, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале.
Артема Чекалина Мосгорсуд
также не стал переводить под домашний арест.
На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.
В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.
"За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России