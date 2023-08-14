https://ria.ru/20230814/arest-1889976246.html

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест - РИА Новости, 14.08.2023

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:57

2023-08-14T14:57

2023-08-14T15:09

шоубиз

московский городской суд

валерия чекалина

москва

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отказался перевести Валерию Чекалину под домашний арест, на ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек настаивала прокуратура, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Пресненского районного суда Москвы от 21 июля... оставить без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - огласила решение судьяНа заседании присутствовали лишь прокурор, адвокат обвиняемой и несколько журналистов. Лерчек не пришла, в отличие от ее супруга Артёма, аналогичное представление в отношении него рассматривалось параллельно в соседнем зале.Артема Чекалина Мосгорсуд также не стал переводить под домашний арест.На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.В июле суд отказался переводить под домашний арест Артема Чекалина, а затем и его жену. Как заявлял следователь, фигуранты нарушили избранную им меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользуясь сотовой связью и интернетом.

https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html

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московский городской суд, валерия чекалина, москва