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СМИ: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо - РИА Новости, 14.08.2023
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00:53 14.08.2023 (обновлено: 00:58 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/aleppo-1889861852.html
СМИ: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо
СМИ: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо
Турция ведет переговоры с Россией и Сирией по возвращению сирийских беженцев в провинцию Алеппо, проводится подготовка соответствующей инфраструктуры,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T00:53
2023-08-14T00:58
в мире
турция
сирия
алеппо
евросоюз
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СТАМБУЛ, 14 авг – РИА Новости. Турция ведет переговоры с Россией и Сирией по возвращению сирийских беженцев в провинцию Алеппо, проводится подготовка соответствующей инфраструктуры, утверждает турецкий телеканал AHaber. Канал подчеркивает, что план позволит "полностью устранить все связанные с нелегальной миграцией проблемы". Механизм, именуемый каналом "Модель Алеппо", будет реализовываться совместно МВД Турции и правящей Партией справедливости и развития. В первую очередь для возвращения беженцев в Сирию необходимо обеспечить их жильем и работой. Дома сейчас строятся совместно с Катаром в "безопасных зонах" на контролируемых Турцией территориях на севере Сирии, а владельцы предприятий в граничащих с Сирией провинциях, в первую очередь Газиантепе, "хотят открыть предприятия в "безопасной зоне", утверждает канал. "Основная же цель – применение системы "безопасных зон" и в (провинции – ред.) Алеппо. Турция ведет переговоры по этому вопросу с РФ и Сирией. Переговоры сосредоточены на Алеппо, их суть в том, чтобы "оживить" социальную и коммерческую жизнь в провинции. Если таким образом будут "оживлены" "безопасные зоны" и Алеппо, то живущие в Турции сотни тысяч сирийцев вернутся на родину", - отмечает канал. Помимо этого, план борьбы с нелегальной миграцией подразумевает укрепление сотрудничества с Пакистаном и Афганистаном в вопросе депортации их граждан на родину из Турции, в первую очередь авиарейсами. "Страны, граждане которых будут депортироваться, получат поддержку (Анкары – ред.)", - утверждает канал. Власти также ужесточат контроль за трудоустройством нелегальных мигрантов. Помимо этого, планируется переход на систему, аналогичную ЕС, в вопросе выдачи виз. "Приехавшим в Турцию по визе гражданам, желающим после 90 дней продлить проживание, необходимо будет предоставить документы об их банковских счетах, доходах, недвижимости и медицинскую страховку – без этих документов визу не выдадут, а вид на жительство не продлят", - отмечает канал. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
https://ria.ru/20230813/siriya-1889857037.html
https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html
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в мире, турция, сирия, алеппо, евросоюз
В мире, Турция, Сирия, Алеппо, Евросоюз
СМИ: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо

AHaber: Анкара обсуждает с Москвой и Дамаском возвращение сирийцев в Алеппо

© Фото : SANAОперация сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : SANA
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 авг – РИА Новости. Турция ведет переговоры с Россией и Сирией по возвращению сирийских беженцев в провинцию Алеппо, проводится подготовка соответствующей инфраструктуры, утверждает турецкий телеканал AHaber.
Канал подчеркивает, что план позволит "полностью устранить все связанные с нелегальной миграцией проблемы". Механизм, именуемый каналом "Модель Алеппо", будет реализовываться совместно МВД Турции и правящей Партией справедливости и развития.
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В первую очередь для возвращения беженцев в Сирию необходимо обеспечить их жильем и работой. Дома сейчас строятся совместно с Катаром в "безопасных зонах" на контролируемых Турцией территориях на севере Сирии, а владельцы предприятий в граничащих с Сирией провинциях, в первую очередь Газиантепе, "хотят открыть предприятия в "безопасной зоне", утверждает канал.
«
"Основная же цель – применение системы "безопасных зон" и в (провинции – ред.) Алеппо. Турция ведет переговоры по этому вопросу с РФ и Сирией. Переговоры сосредоточены на Алеппо, их суть в том, чтобы "оживить" социальную и коммерческую жизнь в провинции. Если таким образом будут "оживлены" "безопасные зоны" и Алеппо, то живущие в Турции сотни тысяч сирийцев вернутся на родину", - отмечает канал.
Помимо этого, план борьбы с нелегальной миграцией подразумевает укрепление сотрудничества с Пакистаном и Афганистаном в вопросе депортации их граждан на родину из Турции, в первую очередь авиарейсами. "Страны, граждане которых будут депортироваться, получат поддержку (Анкары – ред.)", - утверждает канал. Власти также ужесточат контроль за трудоустройством нелегальных мигрантов.
Помимо этого, планируется переход на систему, аналогичную ЕС, в вопросе выдачи виз. "Приехавшим в Турцию по визе гражданам, желающим после 90 дней продлить проживание, необходимо будет предоставить документы об их банковских счетах, доходах, недвижимости и медицинскую страховку – без этих документов визу не выдадут, а вид на жительство не продлят", - отмечает канал.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
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