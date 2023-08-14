https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО - РИА Новости, 14.08.2023
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:56
2023-08-14T15:56
2023-08-14T16:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889998577_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_a141591d1bfe05aee9cafe3147e645ca.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили... самоходный миномет Alaсran производства Испании", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889998577_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_5e59ffee14abbe71957f7e8c4622bcfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Минобороны: ВС России впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО