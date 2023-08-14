https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html

Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО - РИА Новости, 14.08.2023

Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:56

2023-08-14T15:56

2023-08-14T16:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили... самоходный миномет Alaсran производства Испании", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф