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Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 14.08.2023 (обновлено: 16:11 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО - РИА Новости, 14.08.2023
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:56
2023-08-14T16:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили... самоходный миномет Alaсran производства Испании", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

Минобороны: ВС России впервые уничтожили испанский миномет Alacran в зоне СВО

© Spanish Ministerio de DefensaМиномет Alacran
Миномет Alacran
© Spanish Ministerio de Defensa
Миномет Alacran. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили самоходный миномет Alaсran производства Испании, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили... самоходный миномет Alaсran производства Испании", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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