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Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС - РИА Новости, 14.08.2023
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14:39 14.08.2023 (обновлено: 15:36 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/aes-1889970152.html
Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС
Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС - РИА Новости, 14.08.2023
Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС
Второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной с участием России, сдадут в промышленную эксплуатацию осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:39
2023-08-14T15:36
россия
алексей лихачев
владимир путин
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
великобритания
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной с участием России, сдадут в промышленную эксплуатацию осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Белорусская станция в опытно-промышленной эксплуатации. Осенью мы окончательно сдаём второй блок", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Очень интересно отметить, что по итогам работы первого блока в прошлом году Беларусь вошла в двадцатку атомных держав ‒ более 14% атомной генерации. Беларусь потеснила Великобританию и встала за Канадой только на одном нашем атомном блоке. Понятно, что второй удвоит атомный энергетический потенциал Республики Беларусь", - добавил Лихачев."Коллеги приобретут и соответствующие компетенции", - отметил Путин.Лихачев с этим согласился и добавил, что белорусские специалисты "очень хотят расширяться и в неэнергетических ядерных направлениях: в медицине, в научных исследованиях, в материаловедении". По указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко "Росатом" готовит соответствующий проект вместе с белорусским правительством, добавил глава "Росатома".
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россия, алексей лихачев, владимир путин, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, великобритания, александр лукашенко
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белоруссия, Великобритания, Александр Лукашенко
Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС

Лихачев: второй энергоблок Белорусской АЭС будет сдан в эксплуатацию осенью

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной с участием России, сдадут в промышленную эксплуатацию осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"Белорусская станция в опытно-промышленной эксплуатации. Осенью мы окончательно сдаём второй блок", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Очень интересно отметить, что по итогам работы первого блока в прошлом году Беларусь вошла в двадцатку атомных держав ‒ более 14% атомной генерации. Беларусь потеснила Великобританию и встала за Канадой только на одном нашем атомном блоке. Понятно, что второй удвоит атомный энергетический потенциал Республики Беларусь", - добавил Лихачев.
«
"Коллеги приобретут и соответствующие компетенции", - отметил Путин.
Лихачев с этим согласился и добавил, что белорусские специалисты "очень хотят расширяться и в неэнергетических ядерных направлениях: в медицине, в научных исследованиях, в материаловедении". По указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко "Росатом" готовит соответствующий проект вместе с белорусским правительством, добавил глава "Росатома".
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РоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияВеликобританияАлександр Лукашенко
 
 
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