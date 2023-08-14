https://ria.ru/20230814/aes-1889970152.html

Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС

Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС - РИА Новости, 14.08.2023

Лихачев назвал сроки сдачи в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС

Второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной с участием России, сдадут в промышленную эксплуатацию осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:39

2023-08-14T14:39

2023-08-14T15:36

россия

алексей лихачев

владимир путин

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

великобритания

александр лукашенко

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной с участием России, сдадут в промышленную эксплуатацию осенью нынешнего года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Белорусская станция в опытно-промышленной эксплуатации. Осенью мы окончательно сдаём второй блок", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Очень интересно отметить, что по итогам работы первого блока в прошлом году Беларусь вошла в двадцатку атомных держав ‒ более 14% атомной генерации. Беларусь потеснила Великобританию и встала за Канадой только на одном нашем атомном блоке. Понятно, что второй удвоит атомный энергетический потенциал Республики Беларусь", - добавил Лихачев."Коллеги приобретут и соответствующие компетенции", - отметил Путин.Лихачев с этим согласился и добавил, что белорусские специалисты "очень хотят расширяться и в неэнергетических ядерных направлениях: в медицине, в научных исследованиях, в материаловедении". По указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко "Росатом" готовит соответствующий проект вместе с белорусским правительством, добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20230811/aes-1889528813.html

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Наталья Макарова

россия, алексей лихачев, владимир путин, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, великобритания, александр лукашенко