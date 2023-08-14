https://ria.ru/20230814/aes-1889960941.html
"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
"Росатом", развивая атомную генерацию в РФ, будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:03
2023-08-14T14:03
2023-08-14T14:43
дальний восток
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
алексей лихачев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855434479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cac37cb94a75dfd301d820cb0698a94.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом", развивая атомную генерацию в РФ, будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев."В чем будет главная "соль"? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."И Челябинская область, и Хабаровский край очень благосклонно относятся к развитию атомных компетенций. Вообще, губернаторы понимают, что это импульс развития региона - и в ходе строительства, а самое главное - в ходе эксплуатации: дешевая и устойчивая электроэнергия, показатели которой можно просчитать на десятки лет", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20230429/rosatom-1868643714.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855434479_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d91606284951d2cfcdccacc0ec7a74dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин
Дальний Восток, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин
"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
Лихачев: "Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке