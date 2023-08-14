https://ria.ru/20230814/aes-1889960941.html

"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" будет строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

"Росатом", развивая атомную генерацию в РФ, будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:03

2023-08-14T14:03

2023-08-14T14:43

дальний восток

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

россия

алексей лихачев

владимир путин

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом", развивая атомную генерацию в РФ, будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев."В чем будет главная "соль"? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."И Челябинская область, и Хабаровский край очень благосклонно относятся к развитию атомных компетенций. Вообще, губернаторы понимают, что это импульс развития региона - и в ходе строительства, а самое главное - в ходе эксплуатации: дешевая и устойчивая электроэнергия, показатели которой можно просчитать на десятки лет", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20230429/rosatom-1868643714.html

дальний восток

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Кирилл Волков

дальний восток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин