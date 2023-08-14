https://ria.ru/20230814/aeroflot-1890131840.html

"Аэрофлот" не будет пересматривать "плоские" тарифы

"Аэрофлот" не будет пересматривать "плоские" тарифы - РИА Новости, 15.08.2023

"Аэрофлот" не будет пересматривать "плоские" тарифы

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение в текущем году не пересматривать в сторону увеличения "плоские" тарифы, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-14T18:59

2023-08-14T18:59

2023-08-15T10:36

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение в текущем году не пересматривать в сторону увеличения "плоские" тарифы, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский. "За первое полугодие 2023 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозки по "плоскому" тарифу в города Дальневосточного федерального округа и Калининград на 15,2% до 812 тысяч человек. По итогам года планируем перевезти 1,9 миллиона человек", - пояснил Александровский в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что в этом году компания увеличила емкостное предложение. "Наша собственная загрузка на исторических максимумах – 90%. Загрузка авиакомпании "Победа" в летние месяцы составляет 97% – это тоже пиковые значения", - сообщил Александровский. По его мнению, в целом, авиаперевозки сейчас остаются вполне рентабельными. Однако это в большей степени связано с высоким сезоном. "Рентабельность на международных направлениях выше, чем в 2019 году, а на внутренних -ниже", - пояснил глава "Аэрофлота". "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.

https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889950263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот