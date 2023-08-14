https://ria.ru/20230814/aeroflot-1890131840.html
"Аэрофлот" не будет пересматривать "плоские" тарифы
"Аэрофлот" не будет пересматривать "плоские" тарифы - РИА Новости, 15.08.2023
"Аэрофлот" не будет пересматривать "плоские" тарифы
Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение в текущем году не пересматривать в сторону увеличения "плоские" тарифы, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T18:59
2023-08-14T18:59
2023-08-15T10:36
россия
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение в текущем году не пересматривать в сторону увеличения "плоские" тарифы, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский. "За первое полугодие 2023 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозки по "плоскому" тарифу в города Дальневосточного федерального округа и Калининград на 15,2% до 812 тысяч человек. По итогам года планируем перевезти 1,9 миллиона человек", - пояснил Александровский в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что в этом году компания увеличила емкостное предложение. "Наша собственная загрузка на исторических максимумах – 90%. Загрузка авиакомпании "Победа" в летние месяцы составляет 97% – это тоже пиковые значения", - сообщил Александровский. По его мнению, в целом, авиаперевозки сейчас остаются вполне рентабельными. Однако это в большей степени связано с высоким сезоном. "Рентабельность на международных направлениях выше, чем в 2019 году, а на внутренних -ниже", - пояснил глава "Аэрофлота". "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
https://ria.ru/20230814/aeroflot-1889950263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение в текущем году не пересматривать в сторону увеличения "плоские" тарифы, сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Александровский.
"За первое полугодие 2023 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозки по "плоскому" тарифу в города Дальневосточного федерального округа и Калининград
на 15,2% до 812 тысяч человек. По итогам года планируем перевезти 1,9 миллиона человек", - пояснил Александровский в интервью газете "Ведомости".
"Аэрофлот" обсуждает создание в России нового дальнемагистрального самолета
Он добавил, что в этом году компания увеличила емкостное предложение. "Наша собственная загрузка на исторических максимумах – 90%. Загрузка авиакомпании "Победа" в летние месяцы составляет 97% – это тоже пиковые значения", - сообщил Александровский.
По его мнению, в целом, авиаперевозки сейчас остаются вполне рентабельными. Однако это в большей степени связано с высоким сезоном. "Рентабельность на международных направлениях выше, чем в 2019 году, а на внутренних -ниже", - пояснил глава "Аэрофлота".
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.