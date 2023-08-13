https://ria.ru/20230813/zhara-1889807975.html

Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве

Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве - РИА Новости, 13.08.2023

Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве

Следующая неделя в Москве будет теплой, в понедельник будут дожди, а в четверг жара выйдет на пик, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:16

2023-08-13T15:16

2023-08-13T15:48

общество

погода

центр "фобос"

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следующая неделя в Москве будет теплой, в понедельник будут дожди, а в четверг жара выйдет на пик, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что август станет самым тёплым из всех летних месяцев 2023 года, превышение среднемесячной температуры составляет 3,6 градуса."Неделя стартует с неустойчивой погоды. В понедельник, эхом уходящего тыла циклона, еще отзовутся скоротечные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы, плюс 19-24 градуса", - заявил Тишковец.Он добавил, что со вторника начнется потепление, ожидается плюс 22-27 градусов, а в среду характер метеоусловий сохранится, и станет еще на градус теплее, что приблизится к норме июля."К концу рабочей недели жара усилится, и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до плюс 25-30, а в пятницу – до плюс 27-32", — подчеркнул синоптик.Специалист добавил, что в выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, станет прохладно, температура опустится до плюс 23-28, ночами будет плюс 11-16 градусов.

https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html

https://ria.ru/20230808/klimat-1888824789.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, погода, центр "фобос", москва, евгений тишковец