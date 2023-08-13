https://ria.ru/20230813/zhara-1889807975.html
Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве
Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве - РИА Новости, 13.08.2023
Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве
Следующая неделя в Москве будет теплой, в понедельник будут дожди, а в четверг жара выйдет на пик, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:16
2023-08-13T15:16
2023-08-13T15:48
общество
погода
центр "фобос"
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888714826_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_76ccdb86fe42a8698b5d170c4aa7ab47.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следующая неделя в Москве будет теплой, в понедельник будут дожди, а в четверг жара выйдет на пик, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что август станет самым тёплым из всех летних месяцев 2023 года, превышение среднемесячной температуры составляет 3,6 градуса."Неделя стартует с неустойчивой погоды. В понедельник, эхом уходящего тыла циклона, еще отзовутся скоротечные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы, плюс 19-24 градуса", - заявил Тишковец.Он добавил, что со вторника начнется потепление, ожидается плюс 22-27 градусов, а в среду характер метеоусловий сохранится, и станет еще на градус теплее, что приблизится к норме июля."К концу рабочей недели жара усилится, и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до плюс 25-30, а в пятницу – до плюс 27-32", — подчеркнул синоптик.Специалист добавил, что в выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, станет прохладно, температура опустится до плюс 23-28, ночами будет плюс 11-16 градусов.
https://ria.ru/20230811/energetika-1889362882.html
https://ria.ru/20230808/klimat-1888824789.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888714826_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9caa1be5008092666a8fe6fc5b1496e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, центр "фобос", москва, евгений тишковец
Общество, Погода, Центр "Фобос", Москва, Евгений Тишковец
Синоптик пообещал новый пик температуры в Москве
Тишковец: к четвергу в Москве ожидается новый пик температуры — до 32 градусов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следующая неделя в Москве будет теплой, в понедельник будут дожди, а в четверг жара выйдет на пик, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что август станет самым тёплым из всех летних месяцев 2023 года, превышение среднемесячной температуры составляет 3,6 градуса.
«
"Неделя стартует с неустойчивой погоды. В понедельник, эхом уходящего тыла циклона, еще отзовутся скоротечные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы, плюс 19-24 градуса", - заявил Тишковец.
Он добавил, что со вторника начнется потепление, ожидается плюс 22-27 градусов, а в среду характер метеоусловий сохранится, и станет еще на градус теплее, что приблизится к норме июля.
Жара крушит энергосистему России
«
"К концу рабочей недели жара усилится, и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до плюс 25-30, а в пятницу – до плюс 27-32", — подчеркнул синоптик.
Специалист добавил, что в выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, станет прохладно, температура опустится до плюс 23-28, ночами будет плюс 11-16 градусов.
Климатолог заявила о рекордно высокой глобальной температуре в июле