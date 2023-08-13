https://ria.ru/20230813/zelenskiy-1889859183.html
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-13T23:52
2023-08-13T23:52
2023-08-14T05:17
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу. Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20230813/katastrofa-1889816615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаки на Крымский мост