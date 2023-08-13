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Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
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23:52 13.08.2023 (обновлено: 05:17 14.08.2023)
https://ria.ru/20230813/zelenskiy-1889859183.html
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост - РИА Новости, 14.08.2023
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост
Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-13T23:52
2023-08-14T05:17
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу. Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту". В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал ответственность за попытку атаковать Крымский мост

Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаки на Крымский мост

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале, признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу.
Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе "очень красноречивое задымление на Крымском мосту".
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом. Она отметила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
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