https://ria.ru/20230813/zelenskiy-1889855192.html

"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского

"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского - РИА Новости, 13.08.2023

"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского

США планируют сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T22:38

2023-08-13T22:38

2023-08-13T22:42

политика

украина

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владимир зеленский

ангела меркель

франсуа олланд

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США планируют сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака."И после того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих людей для продвижения геостратегических интересов США, он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране", — отметил политик.Барака подчеркнул, что безнравственность действий Вашингтона в отношении Украины невозможно передать словами. Запад начал войну, которой никогда не должно было быть, чтобы подорвать позиции России, напомнил правозащитник."Вместо этого Штаты потерпели очередное поражение", — резюмировал он.На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к боевым действиям с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения.

https://ria.ru/20230813/ukraina-1889849066.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, ангела меркель, франсуа олланд, вооруженные силы украины, россия