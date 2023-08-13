Рейтинг@Mail.ru
"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 13.08.2023 (обновлено: 22:42 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/zelenskiy-1889855192.html
"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского
"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского - РИА Новости, 13.08.2023
"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского
США планируют сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T22:38
2023-08-13T22:42
политика
украина
сша
владимир зеленский
ангела меркель
франсуа олланд
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США планируют сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака.&quot;И после того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих людей для продвижения геостратегических интересов США, он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране&quot;, — отметил политик.Барака подчеркнул, что безнравственность действий Вашингтона в отношении Украины невозможно передать словами. Запад начал войну, которой никогда не должно было быть, чтобы подорвать позиции России, напомнил правозащитник."Вместо этого Штаты потерпели очередное поражение", — резюмировал он.На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к боевым действиям с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения.
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889849066.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, владимир зеленский, ангела меркель, франсуа олланд, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Вооруженные силы Украины, Россия
"Жизни сотен тысяч военных". В США раскрыли, что приготовили для Зеленского

Политик Барака: США скоро сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США планируют сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
«

"И после того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих людей для продвижения геостратегических интересов США, он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране", — отметил политик.

Барака подчеркнул, что безнравственность действий Вашингтона в отношении Украины невозможно передать словами. Запад начал войну, которой никогда не должно было быть, чтобы подорвать позиции России, напомнил правозащитник.
"Вместо этого Штаты потерпели очередное поражение", — резюмировал он.
На Западе неоднократно заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к боевым действиям с Россией. Об этом сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд поддержал утверждение немецкого политика.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
"Самая опасная точка". Зеленского предупредили о катастрофе на Украине
Вчера, 21:26
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАнгела МеркельФрансуа ОлландВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала