https://ria.ru/20230813/zapad-1889815494.html

“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе

“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе - РИА Новости, 13.08.2023

“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе

Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей Запада, пишет журналистка Лайонел... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:24

2023-08-13T16:24

2023-08-13T16:34

в мире

россия

северная америка

европа

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей Запада, пишет журналистка Лайонел Шрайвер для британского издания The Spectator.“Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола”, – призналась она.Шрайвер отметила, что за последние десять лет озабоченность Запада “всеми цветами радуги” перешла все границы, поэтому Северной Америке и Европе придется признать, что Путин не обманывает, когда говорит об этом.По словам журналистки, США и ЕС выбирают политиков, судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров не в соответствии с их квалификацией, а по тому, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.“Все, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, описано в каждом выпуске наших национальных газет”, – подытожила колумнист.Ранее президент России заявлял, что Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни.

https://ria.ru/20230813/livan-1889784978.html

https://ria.ru/20230802/oplot-1887711262.html

россия

северная америка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, северная америка, европа, владимир путин, евросоюз