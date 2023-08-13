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“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе - РИА Новости, 13.08.2023
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16:24 13.08.2023 (обновлено: 16:34 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/zapad-1889815494.html
“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе
“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе - РИА Новости, 13.08.2023
“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе
Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей Запада, пишет журналистка Лайонел... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:24
2023-08-13T16:34
в мире
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северная америка
европа
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей Запада, пишет журналистка Лайонел Шрайвер для британского издания The Spectator.“Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола”, – призналась она.Шрайвер отметила, что за последние десять лет озабоченность Запада “всеми цветами радуги” перешла все границы, поэтому Северной Америке и Европе придется признать, что Путин не обманывает, когда говорит об этом.По словам журналистки, США и ЕС выбирают политиков, судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров не в соответствии с их квалификацией, а по тому, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.“Все, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, описано в каждом выпуске наших национальных газет”, – подытожила колумнист.Ранее президент России заявлял, что Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни.
https://ria.ru/20230813/livan-1889784978.html
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в мире, россия, северная америка, европа, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Северная Америка, Европа, Владимир Путин, Евросоюз
“Он не соврал”: в Британии признали правоту слов Путина о Западе

Spectator: Путин не соврал, говоря о духовном разложении Запада

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав в своих высказываниях о неприемлемости современных нравственных ценностей Запада, пишет журналистка Лайонел Шрайвер для британского издания The Spectator.
“Владимир Путин прав, когда заявляет о борьбе с бездуховным Западом, ставшим колыбелью не ярого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и смены пола”, – призналась она.
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Шрайвер отметила, что за последние десять лет озабоченность Запада “всеми цветами радуги” перешла все границы, поэтому Северной Америке и Европе придется признать, что Путин не обманывает, когда говорит об этом.
По словам журналистки, США и ЕС выбирают политиков, судей, полицейских, военачальников, членов правительства и директоров не в соответствии с их квалификацией, а по тому, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.
“Все, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, описано в каждом выпуске наших национальных газет”, – подытожила колумнист.
Ранее президент России заявлял, что Западные страны разрушают собственные ценности, объявляют извращения, в том числе педофилию, нормой жизни.
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