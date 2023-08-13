https://ria.ru/20230813/vzryvy-1889799879.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 13.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы прогремели в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "ТСН". РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:00
2023-08-13T14:00
2023-08-13T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "ТСН". "В Николаевской области прозвучали взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20230812/vzryv-1889677053.html
николаевская область
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"ТСН": в Николаевской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога