https://ria.ru/20230813/vzryvy-1889799879.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прогремели в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "ТСН". РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:00

2023-08-13T14:00

2023-08-13T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области Украины, сообщает телеканал "ТСН". "В Николаевской области прозвучали взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20230812/vzryv-1889677053.html

николаевская область

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина, днепропетровская область