Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 13.08.2023 (обновлено: 22:47 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/vzryv-1889855717.html
В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва
В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва - РИА Новости, 13.08.2023
В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва
Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T22:44
2023-08-13T22:47
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
валентин демидов
белгородский район
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889836153_0:177:1280:897_1920x0_80_0_0_ff8fbe67df02a460e9177e3367ef6811.jpg
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков заявил, что в Белгороде произошло ЧП, многоквартирный дом получил повреждения, по предварительной версии, в результате атаки БПЛА. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада с седьмого по 13 этаж. В квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также сообщалось о повреждении 15 машин. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в случае необходимости жителей дома могут временно разместить в гостинице. "Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено пять квартир (выбиты окна) и 16 машин. Завтра оформим заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и приступим к восстановительным работам", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям. Глава региона также рассказал о двух случаях сбития беспилотников в Белгородском районе в воскресенье.
https://ria.ru/20230813/vzryv-1889783015.html
https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889836153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dafc741d2e561013953092391c13723b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, белгородский район, жилье
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Белгородский район, Жилье
В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва

Гладков: взрыв в Белгороде повредил пять квартир и 16 автомобилей

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА в Белгороде
Последствия атаки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков заявил, что в Белгороде произошло ЧП, многоквартирный дом получил повреждения, по предварительной версии, в результате атаки БПЛА. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада с седьмого по 13 этаж. В квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также сообщалось о повреждении 15 машин. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в случае необходимости жителей дома могут временно разместить в гостинице.
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва
Вчера, 10:59
«
"Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено пять квартир (выбиты окна) и 16 машин. Завтра оформим заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и приступим к восстановительным работам", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям. Глава региона также рассказал о двух случаях сбития беспилотников в Белгородском районе в воскресенье.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА в Курской области
Вчера, 12:00
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВалентин ДемидовБелгородский районЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала