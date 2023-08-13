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В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва

В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва - РИА Новости, 13.08.2023

В Белгороде пять квартир и 16 машин получили повреждения из-за взрыва

Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T22:44

2023-08-13T22:44

2023-08-13T22:47

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Пять квартир и шестнадцать автомобилей повреждено в Белгороде в результате взрыва, причиной которого мог стать беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков заявил, что в Белгороде произошло ЧП, многоквартирный дом получил повреждения, по предварительной версии, в результате атаки БПЛА. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада с седьмого по 13 этаж. В квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также сообщалось о повреждении 15 машин. Мэр города Валентин Демидов отметил, что в случае необходимости жителей дома могут временно разместить в гостинице. "Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено пять квартир (выбиты окна) и 16 машин. Завтра оформим заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и приступим к восстановительным работам", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Согласно информации, предоставленной главой региона, в течение последних двух дней территория Белгородской области подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне город Белгород, Белгородский, Волоконовский, Краснояружский районы и Шебекинский округ были атакованы беспилотниками. В результате атаки в Белгородском районе одно домовладение было повреждено обломками сбитого беспилотника, в остальных случаях атаки не привели к негативным последствиям. Глава региона также рассказал о двух случаях сбития беспилотников в Белгородском районе в воскресенье.

https://ria.ru/20230813/vzryv-1889783015.html

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889787624.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, белгородский район, жилье