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В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва - РИА Новости, 13.08.2023
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10:59 13.08.2023 (обновлено: 12:20 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/vzryv-1889783015.html
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва - РИА Новости, 13.08.2023
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:59
2023-08-13T12:20
взрыв на складе в сергиевом посаде
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.&quot;Следственные действия продолжаются&quot;, — уточнили в материале.О завершении поисков рассказал глава округа Дмитрий Окулов во время совещания с сотрудниками силовых ведомств, отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести.Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". За медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них оказались в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая умерла. Всего пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписали из стационаров.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, сергиев посад
Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Происшествия, Сергиев Посад
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва

В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва на складе пиротехники

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.
«

"Следственные действия продолжаются", — уточнили в материале.

О завершении поисков рассказал глава округа Дмитрий Окулов во время совещания с сотрудниками силовых ведомств, отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести.
Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс".
За медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них оказались в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая умерла. Всего пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписали из стационаров.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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