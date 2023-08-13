https://ria.ru/20230813/vzryv-1889783015.html

В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва

В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва - РИА Новости, 13.08.2023

В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:59

2023-08-13T10:59

2023-08-13T12:20

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

сергиев посад

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале."Следственные действия продолжаются", — уточнили в материале.О завершении поисков рассказал глава округа Дмитрий Окулов во время совещания с сотрудниками силовых ведомств, отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести.Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". За медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них оказались в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая умерла. Всего пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписали из стационаров.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230811/vzryv-1889538235.html

сергиев посад

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, сергиев посад