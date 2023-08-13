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В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва - РИА Новости, 13.08.2023
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:59
2023-08-13T10:59
2023-08-13T12:20
взрыв на складе в сергиевом посаде
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале."Следственные действия продолжаются", — уточнили в материале.О завершении поисков рассказал глава округа Дмитрий Окулов во время совещания с сотрудниками силовых ведомств, отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести.Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". За медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них оказались в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая умерла. Всего пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписали из стационаров.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, сергиев посад
Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Происшествия, Сергиев Посад
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва
В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы после взрыва на складе пиротехники
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале
.
«
"Следственные действия продолжаются", — уточнили в материале.
О завершении поисков рассказал глава округа Дмитрий Окулов во время совещания с сотрудниками силовых ведомств, отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести.
Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс".
За медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них оказались в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая умерла. Всего пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписали из стационаров.
СК
возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов