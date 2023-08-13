https://ria.ru/20230813/vzryv-1889771306.html

При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека

При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека - РИА Новости, 13.08.2023

При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека

Четыре человека погибли, трое госпитализированы в результате взрыва и последующего пожара в доме в пригороде Питтсбурга в американском штате Пенсильвания,... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:05

2023-08-13T08:05

2023-08-13T08:05

в мире

пенсильвания

питтсбург

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое госпитализированы в результате взрыва и последующего пожара в доме в пригороде Питтсбурга в американском штате Пенсильвания, заявили местные власти на своей странице в Twitter. "В настоящее время следователи подтверждают, что четыре человека погибли, а пятый в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении властей округа Аллегейни. Телеканал CBS News отмечает, что экстренные службы прибыли на место прошествия после сообщения о том, что несколько домов загорелись после прогремевшего взрыва. По данным телеканала, взрыв разрушил три дома и повредил не менее десятка других зданий. Еще три человека были госпитализированы, двое находятся в стабильном и один в критическом состоянии. Причина взрыва выясняется.

https://ria.ru/20230425/vzryv-1867715623.html

https://ria.ru/20230222/vozgoranie-1853897663.html

пенсильвания

питтсбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, питтсбург