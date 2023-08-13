https://ria.ru/20230813/vzryv-1889771306.html
При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека
При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека - РИА Новости, 13.08.2023
При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое госпитализированы в результате взрыва и последующего пожара в доме в пригороде Питтсбурга в американском штате Пенсильвания,... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:05
2023-08-13T08:05
2023-08-13T08:05
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, трое госпитализированы в результате взрыва и последующего пожара в доме в пригороде Питтсбурга в американском штате Пенсильвания, заявили местные власти на своей странице в Twitter. "В настоящее время следователи подтверждают, что четыре человека погибли, а пятый в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении властей округа Аллегейни. Телеканал CBS News отмечает, что экстренные службы прибыли на место прошествия после сообщения о том, что несколько домов загорелись после прогремевшего взрыва. По данным телеканала, взрыв разрушил три дома и повредил не менее десятка других зданий. Еще три человека были госпитализированы, двое находятся в стабильном и один в критическом состоянии. Причина взрыва выясняется.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пенсильвания, питтсбург
В мире, Пенсильвания, Питтсбург
При взрыве дома в Пенсильвании погибли четыре человека
При взрыве дома в пригороде Питтсбурга в Пенсильвании погибли четыре человека
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Четыре человека погибли, трое госпитализированы в результате взрыва и последующего пожара в доме в пригороде Питтсбурга в американском штате Пенсильвания, заявили местные власти на своей странице в Twitter
.
"В настоящее время следователи подтверждают, что четыре человека погибли, а пятый в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении властей округа Аллегейни.
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Телеканал CBS News отмечает, что экстренные службы прибыли на место прошествия после сообщения о том, что несколько домов загорелись после прогремевшего взрыва. По данным телеканала, взрыв разрушил три дома и повредил не менее десятка других зданий.
Еще три человека были госпитализированы, двое находятся в стабильном и один в критическом состоянии.
Причина взрыва выясняется.
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