https://ria.ru/20230813/vsu-1889845829.html

"Их тьма". В ВСУ пришли в отчаяние из-за военной хитрости России на фронте

"Их тьма". В ВСУ пришли в отчаяние из-за военной хитрости России на фронте - РИА Новости, 13.08.2023

"Их тьма". В ВСУ пришли в отчаяние из-за военной хитрости России на фронте

Украинские саперы приходят в отчаяние из-за количества мин перед российскими укрепрайонами, пишет Guardian. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T20:42

2023-08-13T20:42

2023-08-13T20:47

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские саперы приходят в отчаяние из-за количества мин перед российскими укрепрайонами, пишет Guardian."Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля", — цитирует издание военнослужащего ВСУ.По его мнению, Россия располагает неисчерпаемым ресурсом этого оружия, остановившего наступление киевских силовиков.Советник министра обороны Украины Юрий Сак также убежден, что у россиян огромный запас мин, которого хватит "от Польши до Лиссабона" и который позволит обороняться бесконечно.Контрнаступление ВСУ на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html

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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато