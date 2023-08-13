https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html

"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 13.08.2023

"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:57

2023-08-13T15:57

2023-08-13T15:57

политика

скотт риттер

вооруженные силы украины

россия

zala aero

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их", — отметил эксперт.По его словам, в недалеком будущем такие БПЛА смогут наносить удары целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

https://ria.ru/20230812/rostekh-1889690634.html

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политика, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия, zala aero