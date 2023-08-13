Рейтинг@Mail.ru
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 13.08.2023
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:57
2023-08-13T15:57
политика
скотт риттер
вооруженные силы украины
россия
zala aero
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.&quot;Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники &quot;Ланцет&quot;, которые находят цели и ликвидируют их&quot;, — отметил эксперт.По его словам, в недалеком будущем такие БПЛА смогут наносить удары целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20230812/rostekh-1889690634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия, zala aero
Политика, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Россия, Zala Aero
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой

Экс-разведчик США Риттер: российские "Ланцеты" разносят артиллерию ВСУ на фронте

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«

"Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их", — отметил эксперт.

По его словам, в недалеком будущем такие БПЛА смогут наносить удары целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Т-90 — медведь: "Ростех" показал новых механизированных "монстров"
12 августа, 12:47
 
ПолитикаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныРоссияZala Aero
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала