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"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой - РИА Новости, 13.08.2023
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:57
2023-08-13T15:57
2023-08-13T15:57
политика
скотт риттер
вооруженные силы украины
россия
zala aero
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии ВСУ на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их", — отметил эксперт.По его словам, в недалеком будущем такие БПЛА смогут наносить удары целыми роями, чтобы поражать военную технику эффективно, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20230812/rostekh-1889690634.html
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политика, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия, zala aero
Политика, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Россия, Zala Aero
"Разнесли все". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на передовой
Экс-разведчик США Риттер: российские "Ланцеты" разносят артиллерию ВСУ на фронте