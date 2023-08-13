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В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО

В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 13.08.2023

В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО

К врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске с начала боевых действий на Украине в прошлом году поступило около 21 тысячи украинских солдат с РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T18:07

2023-08-13T18:07

2023-08-13T18:13

специальная военная операция на украине

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

днепропетровск

украина

энтони блинкен

нато

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. К врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске с начала боевых действий на Украине в прошлом году поступило около 21 тысячи украинских солдат с ранениями от мин, при этом каждый день поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко. "Каждый день больница Мечникова принимает от 50 до 100 очень и очень тяжелораненых... Из этой 21 000 солдат у 2 000 отсутствовали конечности. Первую операцию этим раненым проводят быстро рядом с полем боя. К сожалению, 90% из них заканчиваются ампутацией в больнице", - приводит слова Рыженко британское издание Guardian. Газета подчеркивает, что "главными виновниками" таких показателей стали мины, которые, как пишет издание, "являются препятствием для развития контрнаступления". Продолжая эту тему, газета пишет, что "Украина — самая заминированная страна в мире", отмечая "бесчисленное количество новых мин", которые "закапываются в почву Украины". По данным Guardian, украинские солдаты, участвующие в контрнаступлении Киева, столкнулись с минными полями глубиной 10 миль. При этом в украинских подразделениях отмечается нехватка саперов для разминирования большого количества взрывчатки. "На бумаге в нашей бригаде 30 саперов. На самом деле их 13. Что касается активных на данный момент, то их пять", - приводит газета Guardian слова одного из украинских военнослужащих саперов на запорожском направлении. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230813/oborona-1889767111.html

https://ria.ru/20230804/korrespondent-1888127653.html

https://ria.ru/20230813/peregovory-1889822217.html

https://ria.ru/20230812/zaluzhnyy-1889738849.html

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днепропетровск

украина

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киев, владимир путин, вооруженные силы украины, днепропетровск, украина, энтони блинкен, нато