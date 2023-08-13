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В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 13.08.2023 (обновлено: 18:13 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/vrach-1889827850.html
В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО
В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО - РИА Новости, 13.08.2023
В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО
К врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске с начала боевых действий на Украине в прошлом году поступило около 21 тысячи украинских солдат с РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:07
2023-08-13T18:13
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
днепропетровск
украина
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. К врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске с начала боевых действий на Украине в прошлом году поступило около 21 тысячи украинских солдат с ранениями от мин, при этом каждый день поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко. "Каждый день больница Мечникова принимает от 50 до 100 очень и очень тяжелораненых... Из этой 21 000 солдат у 2 000 отсутствовали конечности. Первую операцию этим раненым проводят быстро рядом с полем боя. К сожалению, 90% из них заканчиваются ампутацией в больнице", - приводит слова Рыженко британское издание Guardian. Газета подчеркивает, что "главными виновниками" таких показателей стали мины, которые, как пишет издание, "являются препятствием для развития контрнаступления". Продолжая эту тему, газета пишет, что "Украина — самая заминированная страна в мире", отмечая "бесчисленное количество новых мин", которые "закапываются в почву Украины". По данным Guardian, украинские солдаты, участвующие в контрнаступлении Киева, столкнулись с минными полями глубиной 10 миль. При этом в украинских подразделениях отмечается нехватка саперов для разминирования большого количества взрывчатки. "На бумаге в нашей бригаде 30 саперов. На самом деле их 13. Что касается активных на данный момент, то их пять", - приводит газета Guardian слова одного из украинских военнослужащих саперов на запорожском направлении. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230813/oborona-1889767111.html
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днепропетровск
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киев, владимир путин, вооруженные силы украины, днепропетровск, украина, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Украина, Энтони Блинкен, НАТО
В Днепропетровске сообщили о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО

В Днепропетровске врач сообщил о 21 тысяче раненых солдат ВСУ с начала СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в Мариуполе
Машина скорой помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машина скорой помощи в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. К врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске с начала боевых действий на Украине в прошлом году поступило около 21 тысячи украинских солдат с ранениями от мин, при этом каждый день поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих ВСУ, сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко.
«
"Каждый день больница Мечникова принимает от 50 до 100 очень и очень тяжелораненых... Из этой 21 000 солдат у 2 000 отсутствовали конечности. Первую операцию этим раненым проводят быстро рядом с полем боя. К сожалению, 90% из них заканчиваются ампутацией в больнице", - приводит слова Рыженко британское издание Guardian.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского
Вчера, 06:04
Газета подчеркивает, что "главными виновниками" таких показателей стали мины, которые, как пишет издание, "являются препятствием для развития контрнаступления".
Продолжая эту тему, газета пишет, что "Украина — самая заминированная страна в мире", отмечая "бесчисленное количество новых мин", которые "закапываются в почву Украины". По данным Guardian, украинские солдаты, участвующие в контрнаступлении Киева, столкнулись с минными полями глубиной 10 миль.
При этом в украинских подразделениях отмечается нехватка саперов для разминирования большого количества взрывчатки.
«
"На бумаге в нашей бригаде 30 саперов. На самом деле их 13. Что касается активных на данный момент, то их пять", - приводит газета Guardian слова одного из украинских военнослужащих саперов на запорожском направлении.
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня
4 августа, 11:01
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
СМИ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году
Вчера, 17:13
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления
12 августа, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДнепропетровскУкраинаЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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