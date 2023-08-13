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Визит Карла III в Париж состоится в сентябре, сообщили СМИ
Визит Карла III в Париж состоится в сентябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Визит Карла III в Париж состоится в сентябре, сообщили СМИ
Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре, передает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:29
2023-08-13T23:29
2023-08-13T23:30
в мире
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ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре, передает радиостанция Franceinfo. "Изначально запланированный на март и перенесенный из-за протестов против пенсионной реформы визит состоится в сентябре", - сообщило СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Точная дата визита будет известна в конце августа. Поездка во Францию должна была стать первым официальным визитом короля в качестве монарха, однако она была перенесена из-за волны протестов в стране против повышения пенсионного возраста, из-за чего первый государственный визит Карла III прошел в Германии. Как сообщал представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака, визит во Францию был перенесен по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. Сам лидер Пятой республики заявлял, что визит Карла III может состояться, "когда ситуация в стране будет поспокойнее". Как отмечает СМИ, в сентябре Францию с официальным визитом также посетит папа Римский Франциск. Он отправится в Марсель 22-23 сентября.
https://ria.ru/20230710/bayden-1883364833.html
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в мире, франция, карл iii, риши сунак, великобритания, германия, эммануэль макрон
В мире, Франция, Карл III, Риши Сунак, Великобритания, Германия, Эммануэль Макрон
Визит Карла III в Париж состоится в сентябре, сообщили СМИ
Franceinfo: визит Карла III в Париж состоится в сентябре