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В Воронеже полиция займется делом об упавшем рядом с прохожей вентиляторе
В Воронеже полиция займется делом об упавшем рядом с прохожей вентиляторе - РИА Новости, 13.08.2023
В Воронеже полиция займется делом об упавшем рядом с прохожей вентиляторе
Полиция начала проверку по заявлению девушки, рядом с которой упал вентилятор, предположительно, выброшенный из окна многоэтажки в Воронеже, сообщила РИА... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:18
2023-08-13T15:18
2023-08-13T15:18
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку по заявлению девушки, рядом с которой упал вентилятор, предположительно, выброшенный из окна многоэтажки в Воронеже, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова. "В отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу 12 августа обратилась местная жительница с заявлением о падении вентилятора около 9.15 (мск) из окна многоэтажного дома по улице Шишкова. 36-летняя заявительница не пострадала. По данному факту проводится процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщила Куликова. Как написала на своей странице "ВКонктакте" сама девушка, вентилятор был выброшен с 6 этажа дома женщиной - это видел человек из дома напротив. Девушка также пожаловалась, что вентилятор задел ее руку.
https://ria.ru/20230809/kotenok-1889181837.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
В Воронеже полиция займется делом об упавшем рядом с прохожей вентиляторе
В Воронеже полиция проверит инцидент с упавшим рядом с прохожей вентилятором