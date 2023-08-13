https://ria.ru/20230813/velikobritaniya-1889727843.html

Британия поставит под ружье аутистов

Британия поставит под ружье аутистов - РИА Новости, 13.08.2023

Британия поставит под ружье аутистов

Когда страны, непосредственно сражающиеся на поле брани, испытывают проблемы с личным составом, это естественно. Войны (а также СВО) без потерь не бывает, и их... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:05

аналитика

великобритания

минобороны великобритании

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Когда страны, непосредственно сражающиеся на поле брани, испытывают проблемы с личным составом, это естественно. Войны (а также СВО) без потерь не бывает, и их надо восполнять. Со странами, прямо не вовлеченными в конфликт, вроде бы иначе. Хотя, конечно, они могут готовиться к будущим сражениям, считая их неизбежными. Так накануне Второй мировой войны и СССР, и другие страны изменяли закон о воинской повинности.Поэтому в сообщении Financial Times о том, что Министерство обороны Великобритании в связи с недостатком бойцов (причем это недостаточное количество отмечается уже давно) может пересмотреть критерии вербовки солдат, нет ничего удивительного. Если Британия ведет достаточно решительную политику и готова идти вперед, не отвечая за последствия, — а она готова — естественно же ей предусмотреть увеличение резервов живой силы. И когда военное ведомство сообщает, что намерено увеличить срок службы по найму, оно просто сообщает о своем видении нынешней ситуации — и отчего же не сообщить.Но заместитель военного министра Эндрю Маррисон заявил о готовности пойти существенно далее: "Минобороны могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности". Тем более что "у таких людей могут быть умения и качества, которых нет у других".Вполне-де можно привлекать на службу Его Величества "нейроотличных людей", которые "воспринимают мир по-другому из-за особенностей работы мозга". Страдающие из-за расстройства аутистического спектра могут, например, работать в области кибербезопасности.Действительно, когда солдат катастрофически не хватает, случается, что ставят под ружье ограниченно годных или вовсе не годных к строевой службе. Плохое зрение, болезни сердца, плоскостопие, туберкулез, etc. Но во всех этих случаях речь идет о недостаточной физической годности. Вопросов об умственном нездоровье не возникает.Тогда как с нейроотличными людьми возникает — и весьма. Солдат, воспринимающий мир по-другому из-за особенностей работы мозга, каким образом он будет реагировать на приказы командиров? Как он будет — в том числе в бою — взаимодействовать с другими солдатами? Обыкновенно предполагается, что всяк воин свой маневр понимает, но как быть, если не понимает и в этом нельзя даже его винить? В случае недееспособности или неполной дееспособности нейроотличного субъекта — как он может принимать присягу, обязывающую его по приказу командования убивать и умирать, и как судить недееспособного за нарушение присяги?А все эти вопросы возникают, если Его Величество решит ставить под ружье умственных инвалидов. И характерно, что даже на Украине, где каких только чудес не бывает, до такой идеи пока не додумались.Прецедент мы находим разве что в войнах в странах третьего мира, в которых участвовали детские формирования, отличавшиеся особой жестокостью. Не вполне сформировавшаяся психика позволяла им творить все что угодно: "А изрубили эти детки очень многих на котлетки".Теоретическое же обоснование такой практики было дано в советском фантастическом романе 1948 года. Л. Лагин, автор "Старика Хоттабыча", написал книгу "Патент АВ", где описывались события в вымышленной стране Аржантейе, сильно напоминающей США. Там решили использовать препарат, ускоряющий рост млекопитающих — маленький котенок за две недели делался размером с тигра, — в военных целях для выведения идеальных солдат. Взятые в приюте маленькие мальчики быстро вырастали во взрослых мужчин, сохраняя при этом ум пятилетнего ребенка. Что, по мысли автора идеи Альфреда Вандерхунта (по его инициалам и был назван патент), позволило бы производить солдат, не отягощенных никакой рефлексией и никакими химерами, именуемыми совестью.Британский замминистра обороны Эндрю Маррисон теперь готовится предложить аналогичный "Патент ЭМ".Различие в том, что в романе еще и не то можно написать, тогда как новый патент предлагается реальным британским начальником на страницах реальной и даже когда-то солидной газеты.

https://ria.ru/20230108/velikobritaniya-1843441475.html

https://ria.ru/20220818/vvs-1810498130.html

https://ria.ru/20191015/1559758246.html

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аналитика, великобритания, минобороны великобритании