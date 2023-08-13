https://ria.ru/20230813/ukraina-1889849066.html

"Самая опасная точка". Зеленского предупредили о катастрофе на Украине

"Самая опасная точка". Зеленского предупредили о катастрофе на Украине - РИА Новости, 13.08.2023

"Самая опасная точка". Зеленского предупредили о катастрофе на Украине

Конфликт на Украине достиг самой опасной точки, которая может привести к развалу страны, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T21:26

2023-08-13T21:26

2023-08-13T21:26

политика

украина

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михаил подоляк

министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг самой опасной точки, которая может привести к развалу страны, написал в Twitter экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Сейчас мы находимся, пожалуй, в самой опасной точке украинского конфликта, когда киевский режим вот-вот рухнет и может распасться в любой момент", — отметил офицер.Он напомнил, что США отправили дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи, против которой выступает уже большая часть американцев.Макгрегор призвал начать мирные переговоры между конфликтующими сторонами.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230813/vsu-1889845829.html

https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, министерство обороны сша, сша