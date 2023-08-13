Рейтинг@Mail.ru
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 13.08.2023 (обновлено: 23:57 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889815762.html
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 13.08.2023
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:25
2023-08-13T23:57
в мире
россия
украина
саудовская аравия
олаф шольц
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине. Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. По мнению канцлера, переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии, были очень важны. По его словам, нужно признать, что они были "только началом". Но тем не менее они были чем-то особенным", — сказал Шольц в интервью германскому телеканалу ZDF. Канцлер отметил, что, помимо латиноамериканских и африканских стран, в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира. "Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным", — сказал Шольц. Саудовское агентство новостей ранее сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889797414.html
россия
украина
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, саудовская аравия, олаф шольц, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Саудовская Аравия, Олаф Шольц, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Дмитрий Песков
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Шольц выступил за дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были.
По мнению канцлера, переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии, были очень важны. По его словам, нужно признать, что они были "только началом". Но тем не менее они были чем-то особенным", — сказал Шольц в интервью германскому телеканалу ZDF.
Канцлер отметил, что, помимо латиноамериканских и африканских стран, в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира. "Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным", — сказал Шольц.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
"Они мало понимают": на Украине нашли виновных в провале ВСУ
Вчера, 11:43
Саудовское агентство новостей ранее сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Оксана Маркарова
Посол Украины заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке от США
Вчера, 13:25
 
В миреРоссияУкраинаСаудовская АравияОлаф ШольцМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала