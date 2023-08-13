Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Шольц выступил за дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.
По мнению канцлера, переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии, были очень важны. По его словам, нужно признать, что они были "только началом". Но тем не менее они были чем-то особенным", — сказал Шольц в интервью германскому телеканалу ZDF.
Канцлер отметил, что, помимо латиноамериканских и африканских стран, в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира. "Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным", — сказал Шольц.
Саудовское агентство новостей ранее сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".