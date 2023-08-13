https://ria.ru/20230813/ukraina-1889815762.html

Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 13.08.2023

Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:25

2023-08-13T16:25

2023-08-13T23:57

в мире

россия

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саудовская аравия

олаф шольц

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дмитрий песков

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БЕРЛИН, 13 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине. Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. По мнению канцлера, переговоры, прошедшие в Саудовской Аравии, были очень важны. По его словам, нужно признать, что они были "только началом". Но тем не менее они были чем-то особенным", — сказал Шольц в интервью германскому телеканалу ZDF. Канцлер отметил, что, помимо латиноамериканских и африканских стран, в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира. "Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным", — сказал Шольц. Саудовское агентство новостей ранее сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html

https://ria.ru/20230813/ukraina-1889797414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, саудовская аравия, олаф шольц, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков