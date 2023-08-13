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Посол Украины заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке от США - РИА Новости, 13.08.2023
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13:25 13.08.2023 (обновлено: 13:26 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/ukraina-1889797414.html
Посол Украины заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке от США
Посол Украины заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке от США - РИА Новости, 13.08.2023
Посол Украины заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке от США
Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова заявила в интервью издание Huffington Post, что не все в Киеве уверены в поддержке США и в том, что... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:25
2023-08-13T13:26
нато
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова заявила в интервью издание Huffington Post, что не все в Киеве уверены в поддержке США и в том, что она будет предоставляться вечно. США оказывают Киеву военную и финансовую поддержку на миллиарды долларов. В самих Штатах уже начали выступать против этой помощи. В частности, недавнее исследование общественного мнения показало, что большинство американцев против оказания дополнительной помощи Украине, а накануне конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Как заявляла член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, США не могут позволить себе выделить еще миллиарды долларов на нужды Украины и должны вместо этого сосредоточить внимание на решении собственных проблем. "Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда", - отметила она. Согласно послу, обеспечение помощи со стороны партнеров - это "постоянная работа". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889753817.html
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нато, сергей лавров, оксана маркарова, джо байден, россия, сша, украина, в мире
НАТО, Сергей Лавров, Оксана Маркарова, Джо Байден, Россия, США, Украина, В мире
Посол Украины заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке от США

Посол Украины Маркарова заявила, что в Киеве не уверены в вечной поддержке США

© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова заявила в интервью издание Huffington Post, что не все в Киеве уверены в поддержке США и в том, что она будет предоставляться вечно.
США оказывают Киеву военную и финансовую поддержку на миллиарды долларов. В самих Штатах уже начали выступать против этой помощи. В частности, недавнее исследование общественного мнения показало, что большинство американцев против оказания дополнительной помощи Украине, а накануне конгрессмены-республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Как заявляла член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, США не могут позволить себе выделить еще миллиарды долларов на нужды Украины и должны вместо этого сосредоточить внимание на решении собственных проблем.
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"Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда", - отметила она.
Согласно послу, обеспечение помощи со стороны партнеров - это "постоянная работа".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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НАТОСергей ЛавровОксана МаркароваДжо БайденРоссияСШАУкраинаВ мире
 
 
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